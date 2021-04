É oficial: Chegou o novo Mercedes-Benz EQS com 770 km de autonomia

Depois de vários rumores e informação a circular no mundo online, chegou finalmente o novo Mercedes-Benz EQS. A empresa alemã revelou hoje oficialmente, em estreia mundial, a sua nova berlina de luxo de propulsão elétrica.

O maior destaque do Mercedes-Benz EQS vai para a super autonomia de 770 km.

A Mercedes-Benz já tinha revelado todas as especificações do novo EQS. No entanto, só hoje a empresa formalizou a apresentação destacando os inacreditáveis 770 km de autonomia. Ao contrário dos modelos EQC e EQA, o novo EQS utiliza a plataforma modular desenvolvida pela Mercedes que é dedicada para carros elétricos.

O novo Mercedes-Benz EQS tem 5,21 metros de comprimento e uma bateria de 107,8 kWh. É este pack de baterias que garantem a autonomia de 770 km.

Mercedes-Benz EQS chega em duas versões…

O novo Mercedes-Benz EQS chega em duas versões: EQS 450+ e EQS 580 4Matic. Ambos têm um pack de baterias de 107,8 kWh, mas o tEQS 450+ tem um único motor na traseira, tração traseira e uma potência de 333 cv. Já a versão EQS 580 4Matic tem dois motores, tração nas quatro rodas e uma potência de 523 cv.

Dos 0 aos 100, o EQS 450+ demora apenas 6,2 segundos. Já o EQS 580 4Matic precisa de apenas 4,3 segundos. A velocidade máxima é de 210 km/h. O software de gestão da bateria, desenvolvido pela própria Mercedes-Benz, permite atualizações ‘Over-the-Air’.

Ambos os modelos têm carregamento rápido, sendo que um carregamento de 31 minutos permite que a bateria passe dos 10% para os 80%. O carro pode ser carregado em estações de carga rápida de corrente contínua com uma potência de até 200 kW.

No interior, além do conforto e de todo o “luxo”, está ainda disponível o sistema MBUX Hyperscreen, que é caracterizado por ser “a nova era do entretenimento”.

O EQS deverá ser comercializado na Europa durante o próximo verão e mais para o final do ano na América do Norte.

