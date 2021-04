Google lança um marcante Timelapse no Google Earth

O Google Earth uma das mais completas ferramentas de georeferenciação do planeta. Quase a fazer 20 anos de existência, o serviço continua a mostrar-nos a Terra como seguramente nenhum outro o consegue fazer. Com a transformação dos continentes, a pandemia e a natural evolução das civilizações, as imagens desta plataforma da Google mostra-nos as diferenças de ano para ano.

Numa recolha de 15 anos, a equipa por trás da plataforma da Google deixou-nos um vídeo em Timelapse muito elucidativo.

Google Earth mostra 15 anos de mudanças, nem sempre positivas

Nos últimos 15 anos, milhares de milhões de pessoas recorreram ao Google Earth à procura de paisagens inspiradoras do nosso planeta a partir de inúmeros locais. Desde o lançamento do Google Earth, a empresa tem vindo a concentrar-se na criação de uma réplica do mundo em 3D que reflita o nosso planeta em detalhes magníficos com recursos que divertem e permitem que todos criem mudanças positivas.

Na maior atualização do Google Earth desde 2017, agora é possível ver a Terra numa dimensão totalmente nova – o tempo. Com o Timelapse no Google Earth, foram incorporadas 24 milhões de fotos de satélite dos últimos 37 anos numa experiência interativa em 4D. A partir de agora, qualquer pessoa pode observar o desenrolar do tempo em todo o mundo e testemunhar quase quatro décadas de mudanças planetárias.

Um Timelapse que nos pode revelar mais da Terra

Para explorar o Timelapse no Google Earth, clique em g.co/Timelapse – e utilize a barra de pesquisa para escolher qualquer lugar do planeta onde deseja ver o tempo em movimento.

A empresa também oferece outras possibilidades. Abra o Google Earth e clique no leme para encontrar o Timelapse em Voyager, a plataforma de storytelling, para viagens interativas guiadas. Também foram carregados mais de 800 vídeos Timelapse em 2D e 3D para uso público em g.co/TimelapseVideos.

Para mais informação, clique no post oficial assinado por Rebecca Moore.