A Google desenvolve o Chrome e trazido novidades muito interessantes para este seu browser. A cada nova versão surgem melhorias e ferramentas dedicadas a tornar esta proposta mais simples de usar e mais apelativa para os utilizadores.

Recentemente a gigante das pesquisas mostrou mais um conjunto de novidades do Chrome. Entre elas está uma muito interessante e que vai ajudar os utilizadores a navegarem em conjunto sem estarem próximos ou num mesmo computador.

Mais uma excelente novidade para o Chrome

Sendo o browser mais usado na Internet, o Chrome precisa de se reinventar de forma recorrente. A Google não abranda na lista de novidades e procura sempre inovar e trazer aquilo que não existe e os utilizadores precisam e querem.

A prova disso chega agora com esta novidade. Muito em breve, será possível partilhar links que vão apontar para áreas específicas de uma página web. Tudo será, como esperado, simples de usar e sem qualquer complicação para os utilizadores e para quem receber essa partilha.

Uma ajuda que vem num simples link

Como esperado, esta novidade do Chrome vai requerer a mínima intervenção e atenção do utilizador. Quem pretender criar este link, só precisa de selecionar o texto para onde quer que o utilizador seja apontado e que é o interesse.

De imediato estará presente uma entrada no menu de contexto para copiar um link e partilhar. Quem receber esse mesmo link, só precisa de o abrir e aceder a esse local. O texto estará novamente selecionado e marcado para poder ser lido.

A Google aposta no seu browser

Há mais melhorias a chegar ao Chrome, como os novos menus dos PDFs, as notificações do silenciar um separador ou o nomear estes. Claro que há também foco da Google na estabilidade e no desempenho deste browser da Google.

Estas são, sem dúvida, excelentes novidades da Google para o Chrome e para o que este oferece. O browser que domina a Internet está cada vez melhor e mais adaptado ao que os utilizadores querem e precisam para navegar neste espaço.