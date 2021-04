O segmento hardware está cada vez mais aprimorado através da implementação das novas tecnologias de ponta nos processos de fabrico. No que respeita a memórias também estes componentes chegam cada vez mais robustos e avançados.

Agora, a fabricante chinesa Netac Technology pretende trazer memórias DDR5 com espantosas velocidades de até 10.000 MHz.

Já há algum tempo que se fala nas memórias DDR5, e estas começam iniciar-se gradualmente no mercado. A Samsung, por exemplo, foi a primeira a desenvolver uma memória DDR5 de 512 GB.

Mas, como sabemos, a inovação tecnológica está em constante evolução. Como tal, regularmente existem notícias e novidades que nos mostram que ‘a máquina’ não deixa de funcionar, e que as fabricantes se esforçam para criar componentes mais poderosos e com menos consumo de energia.

Netac quer trazer memórias DDR5 com velocidades até 10.000 MHz

A Netac Technology é uma fabricante chinesa popular sobretudo pelos seus dispositivos de armazenamento, como por exemplo cartões MicroSD e SSD.

Mas, de acordo com as informações do site IT Home, a fabricante já terá recebido os primeiros chips de memória DDR5. Para além disso, terá também dado início aos trabalhos para o lançamento de módulos com clock de até 10.000 MHz.

A empresa estará a utilizar o chip IFA45 Z9ZSB, produzido pela fabricante norte-americana Micron, para começar a desenvolver os seus próprios módulos DDR5. Estes módulos terão uma capacidade de 16GB (2 x 8GB) desenvolvidos num chip de 1 znm da Micron e com latência CL40.

As memórias da Netac estariam então acima da capacidade padrão de memórias DDR5 definida pela JEDEC, com um clock base definido em 4800 MHz e tensão de 1,1v.

Estas memórias RAM DDR5 só devem ser disponibilizadas ao consumidor a partir do final de 2021. A Intel e a AMD já se encontram a trabalhar nas suas versões para os processadores AM5 e Alder Lake, respetivamente.