A Apple tem estado a desenvolver o novo iOS 14.5 há alguns meses, prometendo muitas novidades importante. Esta poderá ser uma das principais versões do sistema operativo da Apple, com muitas correções e com algumas melhorias bem visíveis.

Uma das que se tem vindo a púbico é a correção de um erro na bateria. Esta nova solução parece estar agora a dar frutos e crescem os relatos de que a bateria do iPhone 11 está muito melhor e com uma esperança de vida muito mais elevada.

Um problema conhecido no iPhone 11

Desde há algum tempo que se sabe que a Apple tem uma falha bem reconhecida no iOS em alguns modelos do iPhone. Em muitos casos este sistema apresenta um valor errado no que toca à saúde da bateria do iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Este problema acaba por não ser visível pela maioria dos utilizadores, mas poderá levar à necessidade de substituição da bateria. Com esta versão, e como é revelado a página de suporte da Apple, todo o processo de medição é alterado e corrigido o problema detetado entretanto.

O iOS 14.5 traz a solução para a bateria

Após a instalação do iOS 14.5, este sistema inicia um processo de calibrar a bateria, que dura vários dias a ser realizado. Enquanto decorre, é apresentada uma mensagem em Definições > Bateria > Estado da bateria, para alertar o utilizador.

Com o processo de calibração já terminado em muitos casos, surgem agora os primeiros relatos de sucesso. Segundo indicam em vários locais, o nível de qualidade da bateria acabou por subir. Valores que rondavam os 85%, apresentam-se agora com 90%.

Calibrar nem sempre é a solução

A Apple também alertou os utilizadores para a possibilidade de insucesso deste processo de calibrar. Caso isto aconteça, a mensagem apresentada em Definições > Bateria > Estado da bateria altera-se e é mostrado para o utilizador a necessidade de substituição deste componente no iPhone 11.

Estas são excelentes novidades para os utilizadores do iPhone 11. Espera-se que seja conhecida a data de lançamento do iOS 14.5 na próxima semana, no evento que a Apple prepara. Aqui esperam-se que sejam apresentados muitos novos equipamentos também.