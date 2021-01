Micron anuncia as primeiras memórias 1a DRAM do mundo

Tal como já tivemos oportunidade de referir em artigos anteriores, atualmente tem sido dada especial atenção ao mundo do hardware. Os equipamentos são cada vez mais apelativos e, por sua vez, a competição entre as fabricantes também cativa o interesse do consumidor.

E há agora mais uma notícia interessante neste mercado. A fabricante Micron acaba de anunciar a chegada das primeiras memórias 1a (alfa) DRAM do mundo. Vamos conhecer melhor estes componentes.

Estão as chegar as primeiras memórias Micron de 1a DRAM

A Micron anunciou oficialmente que já começou a enviar em volume os seus primeiros módulos de memória 1a (alfa) DRAM do mundo! Esta é uma nova geração na tecnologia do processo de fabrico que permite assim conseguir produtos com maior densidade, maior performance e ainda maior eficiência energética.

De acordo com Scott DeBoer, vice-presidente executivo de produtos e tecnologia da Micron:

Esta conquista do nódulo 1a confirma a excelência da Micron no segmento de DRAM e é um resultado direto do compromisso incansável da Micron no design e na tecnologia de ponta. Com um incremento de 40% na densidade de memória sobre o nosso nódulo anterior 1z DRAM, este avanço vai criar uma fundação sólida para futuros produtos e inovações de memória.

Melhoria de até 15% na economia energética

O objetivo da fabricante é integrar esta nova geração da tecnologia em todos os seus produtos. Tal deve então beneficiar sobretudo as soluções para dispositivos móveis, uma vez que oferece uma melhor eficiência energética e melhor performance. A Micron promete ainda uma melhoria de até 15% na economia de energia.

Segundo Sumit Sadana, vice-presidente executivo e responsável pelos negócios da Micron:

A nossa nova tecnologia 1a DRAM vai possibilitar também a criação da DRAM mobile com o menor consumo de energia da indústria, bem como trazer os benefícios do nosso portfólio DRAM para consumidores nos segmentos data centers, doméstico, industrial e automóvel. Com a nossa liderança na indústria tanto na tecnologia DRAM como NAND, a Micron está numa excelente posição para alavancar o crescimento em memória e armazenamento, que se espera ser os segmentos de mais rápido crescimento na indústria de semicondutores durante a próxima década.

Para já esta nova tecnologia suporta densidades de 8 Gb a 16 Gb, o que vai facilitar a variedade de produtos que podem então ser fabricados no processo DRAM.

Atualmente os componentes já começaram a ser enviados em volume para consumidores industriais, mas a Micron já começou a enviar amostras de módulos LPDDR4. Esperam-se assim grandes novidades neste segmento ao longo do ano de 2021.