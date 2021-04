Hotel de luxo flutuante poderá chegar a qualquer sítio e será ecológico

Por aqui, além de tecnologia, fala-se de inovação e inovar implica introduzir algo novo, inventar e criar, adaptando às necessidades do mercado e também do mundo. Nesse sentido, têm surgido muitas promessas, em relação ao combate às alterações climáticas e também muitas soluções inovadoras.

Desta vez, uma equipa de design turca traz um conceito de hotel inovador, extravagante e que extrapola o nosso conceito de consciência ambiental e capacidade arquitetónica.

Um hotel premium com consciência ambiental

Não será para todos os bolsos, mas vai certamente surpreender. Falamos de um hotel completamente diferente de tudo aquilo a que estamos habituados, projetado pela equipa de design turca Hayri Atak Architectural Design Studio (HAADS).

Com o mote “perda mínima de energia e zero desperdício”, a equipa trabalhou com numerosos peritos, como engenheiros de construção naval e arquitetos, de forma a conceber o Eco-Floating Hotel que viu a primeira fase da sua construção começar em março de 2020 e durar seis meses.

De acordo com a equipa, a estrutura do hotel será flutuante e funcionará como um dínamo. Ou seja, utilizará turbinas eólicas e a energia das marés, de modo a converter a energia em eletricidade. Portanto, o hotel de luxo, com 152 quartos previstos, gerará a sua própria eletricidade, vai recolher e reutilizar a água da chuva, bem como tratar a água que for sendo usada, e reutilizar os resíduos alimentares.

Devido a um movimento característico, o hotel gera energia elétrica girando em torno da sua posição de acordo com as correntes da água, oferecendo aos utilizadores diferentes experiências de perspetiva.

Explicou o HAADS à Fugas, do Público.

Um embalar de luxo

Sendo um hotel flutuante, o movimento será controlado por posicionamento dinâmico, um sistema computorizado e geralmente utilizado para controlar a posição e direção dos navios, além de hélices e propulsores.

Embora vá estar, numa fase inicial, baseado no Qatar, a sua localização pode alterar-se para qualquer outro lugar que reúna as condições necessárias graças às suas características dinâmicas e ao seu conceito de “portabilidade”.

Os seus 35.000 metros quadrados de estrutura podem ser acedidos através de um cais, também ele flutuante, ligado ao continente, bem como de helicóptero ou barco. Uma vez lá dentro, os hóspedes podem esperar o mesmo nível de luxo associado a qualquer outro hotel avaliado em 5 estrelas – piscinas interiores e exteriores, spa, ginásio, um campo de minigolfe e acabamentos meticulosos e requintados.

A pandemia deixou o hotel a boiar

Além de toda a investigação que um projeto destes implica, a pandemia também lhe deixou a sua marca. Por isso, embora tenha começado em 2020, o hotel ainda se encontra numa fase muito embrionária e não existe, para já, um preço de estadia estimado. Essa informação deverá ser dada perto de 2025, altura da conclusão prevista pela equipa.

Um dos fatores que mais atenção tem requerido prende-se com a logística associada na potencial necessidade de deslocação do hotel para terra, em caso de falhas técnicas enquanto está na água.

Para já, as imagens são projeções daquilo que será o hotel, quando estiver concluído. Todavia, uma estrutura com estas dimensões, que se propõe a ser energeticamente eficiente e sustentável e a desafiar preconceitos tem tudo para ser extraordinária.

