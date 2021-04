Nvidia e MediaTek vão criar Chromebooks com chips ARM e GPU RTX 30

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira uma parceria com a taiwanesa MediaTek. Um dos principais objetivos é então a criação de um modelo de Chromebook com chip ARM e placa gráfica da gama RTX 30.

De acordo com as informações, esta poderá ser a iniciativa que faltava para levar os recursos da RTX a uma nova gama de equipamentos.

No início deste ano de 2021, a Nvidia apresentou ao mundo as suas placas gráficas da linha GeForce RTX 30 para computadores portáteis. Os modelos RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080 já se encontram no mercado, apesar da escassez de chips.

Mas a fabricante norte-americana tem muitos mais planos para as suas placas gráficas mobile.

Nvidia e MediaTek vão levar os chips ARM e GPUs RTX 30 aos Chromebooks

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira, dia 12 de abril, uma parceria com a MediaTek. A revelação foi feita durante o evento GTC 2021 e desta colaboração entre as duas gigantes tecnológicas sairá a criação de um Chromebook com chips ARM e placas gráficas da gama RTX 30.

Segundo o anúncio, as empresas estão a desenvolver uma plataforma de referência de forma a levar as GPUs RTX aos computadores baseados em ARM e que contam com sistemas operativos baseados em Linux, tal como o Chrome OS. O objetivo é integrar a eficiência dos chips feitos à base da arquitetura ARM, com todo o poder das gráficas Ampere da linha RTX 30.

Desta forma, os recursos das GeForce RTX 30, como Ray Tracing e DLSS podem em breve chegar aos computadores da gama Chromebooks.

Não é novidade que os Chromebooks não são populares no segmento gaming. No entanto, a fabricante norte-americana pretende levar os gráficos Ray Tracing e outras tecnologias de IA aos portáteis com sistemas Linux.

De acordo com Rick Tsai, CEO da MediaTek:

A MediaTek é o maior fornecedor mundial de chips ARM, usados para alimentar tudo, desde smartphones, Chromebooks e TVs inteligentes. Esperamos usar a nossa tecnologia e trabalhar com a Nvidia para trazer o poder das GPUs para a plataforma ARM para jogos no PC, criação de conteúdos e muito mais. A aceleração da GPU será um grande impulso para todo o ecossistema da ARM.

Para já as duas empresas vão criar apenas um modelo que poderá depois ser usado por outras fabricantes no futuro. No entanto, ainda não há detalhes sobre o equipamento, mas sem dúvida que esta atualização levará os Chromebooks mais longe, sobretudo no mercado gaming.