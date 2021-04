A Microsoft é uma das poucas empresas tecnológicas que consegue chegar ao mercado e comprar as empresas que necessita. O seu histórico de aquisições é bem conhecido e ao longo dos anos tem colecionado serviços e aplicações que integra na sua estrutura.

A gigante do software acaba de anunciar que chegou a acordo com mais uma empresa, que vai integrar na sua estrutura. Vai comprar a conhecida Nuance, uma empresa dedicada à inteligência artificial e que quer usar para melhorar muita da sua oferta no mercado.

Mais uma grande compra da Microsoft

Nos últimos anos a Microsoft tem estado presente em todas as grandes compras no mundo da tecnologia. Por norma consegue adquirir as empresas que necessita para melhorar os seus serviços e garantir aos seus utilizadores as melhores ferramentas.

Agora, e do que a própria empresa revelou, terá chegado a acordo para a compra da Nuance. Ao todo vão ser 19,7 mil milhões de dólares que vai pagar para ter acesso a toda a tecnologia que esta empresa tem criado. Ao longo dos anos foram várias as áreas onde tem investido.

Nuance vai fornecer a sua tecnologia

Para a Microsoft esta compra representa mais um passo importante. Quer integrar a tecnologia da Nuance e assim desenvolver os seus serviços Cloud e em especial esta componente na área da saúde. Estas duas empresas já colaboraram em 2019 num projeto de digitalização de dados médicos.

Esta terá de ser ainda confirmada pelas entidades reguladoras, o que deverá acontecer até ao final do ano. Caso se materialize esta compra, será a segunda maior da Microsoft. Em 2016, a gigante do software comprou a rede social LinkedIn por 26 mil milhões de dólares.

Uma compra focada em melhorar a oferta da Microsoft

A Nuance é uma empresa dedicada à inteligência artificial e com produtos bem conhecidos. Foi a criadora do teclado Swype e foi a sua tecnologia que esteve na base da criação da Siri da Apple. Claro que há ainda outro software de reconhecimento de texto, como o Dragon.

Há ainda um longo caminho a percorrer para oficializar esta compra, mas tudo parece acertado entre as 2 empresas. Esta deverá ser integrada na estrutura da Microsoft e toda a sua tecnologia será usada para certamente fazer crescer ainda mais a oferta da gigante do software.