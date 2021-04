Formulário para Incentivo para compra de Veículos Elétricos em 2021

Está a pensar comprar um veículo elétrico? Quer saber quanto pode ter de incentivo por parte do Estado? No 5 de março de 2021 foi publicado um Despacho que inclui o Regulamento para a atribuição do Incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões (2021).

Foi também disponibilizado o formulário on-line para candidatura ao mesmo. Conheça a que apoios pode ter acesso.

Para saber o Regulamento dos Incentivos para aquisição de Veículos Elétricos em 2021 basta que obtenha o Despacho n.º 2535/2021. Tal como aconteceu em 2020, o incentivo pela Introdução no Consumo de Veículos de Baixas Emissões de 2021, conta com uma dotação global de 4 000 000 € (quatro milhões de euros), revela a UVE.

Na categoria de Veículos Ligeiros de Passageiros, os Incentivos encontram-se disponíveis apenas para Pessoas Singulares, no valor de 3.000€. Não são elegíveis veículos cujo custo final de aquisição seja superior a 62.500€, incluindo IVA e todas as despesas associadas. O Incentivo de aquisição para Veículos 100% Elétrico para empresas (Pessoas Coletivas), é agora de 6.000€ por veículo.

Há ainda incentivos para as bicicletas de carga 100% elétricas, bicicleta de carga convencional até para bicicletas convencionais.

Resumo de todos os apoios para veículos elétricos

O formulário de candidatura está disponível aqui. Pode aceder a toda a informação que necessite no site do Fundo Ambiental aqui.