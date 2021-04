Evento GTC 2021 da Nvidia vai acontecer na cozinha do CEO Jensen Huang

Como sabemos, a pandemia da COVID-19 veio alterar a forma como os eventos no geral são realizados. Neste sentido, no que respeita à tecnologia, as apresentações de novos produtos deixaram de ter grandes salas cheias de gente com imprensa convidada, para passarem a acontecer online.

No ano passado, a Nvidia teve uma ideia original para realizar o seu evento GTC. E este ano volta a repetir a criatividade e o evento será então realizado a partir da cozinha da casa do CEO Jensen Huang.

A Nvidia é uma empresa que, para além de ter produtos de alta qualidade, também mostra ter uma equipa simpática e divertida. Nesse sentido, apesar de a pandemia da COVID-19 ter impedido a realização dos grandes eventos tecnológicos presenciais, o CEO da fabricante norte-americana encontrou uma forma de levar as novidades aos consumidores diretamente da sua casa.

Evento GTC da Nvidia será apresentado da cozinha do CEO

Em 2020, a Nvidia viu-se impedida de realizar o seu evento GTC (Graphics Technology Conference) como seria normal, ou seja, com uma sala com várias pessoas e a imprensa para assistirem às grandes novidades. No entanto Jensen Huang, CEO da Nvidia, decidiu contornar o problema trazido pela COVID-19 e fazer o anúncio dos produtos a partir da cozinha da sua casa.

A ideia foi muito bem recebida e, desta forma, o executivo vai repetir a ‘tradição’ iniciada no ano passado na GTC 2021. De acordo com o comunicado oficial da Nvidia:

A keynote, apresentada novamente da cozinha da casa de Huang, dará início a uma conferência com mais de 1.500 sessões que abrangem quase todas as inovações – de computação quântica a IA – que beneficiam de uma movimentação mais rápida.

De acordo com os teasers divulgados pela empresa, parece que há um novo produto prestes a ‘sair do forno’. No entanto, na GTC não é costume serem apresentados produtos de consumo. Assim, é pouco provável que haja a revelação de uma nova placa gráfica.

Neste evento espera-se que a Nvidia apresente os processadores RTX A5000 e RTX A4000. É ainda possível que seja revelado o sucessor do Tesla T4.

A GTC 2021 vai acontecer no próximo dia 12 de abril pelas 15h30, hora de Portugal continental. Os anúncios oficiais da Nvidia referem apenas que os fãs terão “algumas surpresas”, sem muitas mais informações.