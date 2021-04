Team17 apresenta Corvus e Thymesia

A Team17 apresentou recentemente Thymesia, um jogo em desenvolvimento pelos OverBorder Studios e que segundo os seus responsáveis, será um valente osso duro de roer.

Passado num ambiente sombrio e no meio de uma praga misteriosa, Thymesia é um RPG que apresenta algumas ideias novas interessantes.

Thymesia encontra-se em desenvolvimento pelos OverBorder Studios e deverá chegar perto do final deste ano, segundo comunicado recente da Team17.

Trata-se de um RPG que apresenta algumas ideias interessantes e que merece a pena manter debaixo de olho.

Corvus

A ação de Thymesia decorre num mundo assolado por uma praga mortífera. Outrora um reino rico e onde a Alquimia prosperava, algo aconteceu de errado e agora, monstros vagueiam pelas terras.

O nosso personagem, apenas apresentado como “Corvus” e que conta com uma vestimenta que faz lembrar a dos médicos que combateram a Peste Negra, é um herói multifacetado e com grandes capacidades atléticas e de combate de proximidade.

Corvus, que tanto tem de herói, como de mistério, tem um dom especial. Consegue extrair as doenças das aberrações que encontra pelo caminho e de as usar como arma contra os seus inimigos. Esta será talvez, a principal novidade do jogo e resta saber como irá acontecer na prática.

Com esta sua habilidade, o combate, que será visceral e extremamente intento, ganha uma nova dimensão e espetacularidade.

O combate em Thymesia, segundo a Team17 será feroz e será baseado no timing das nossas ações, sejam elas de ataque, defesa ou de fuga. Pelo vídeo que mostramos mais acima, é permitido assistir a um pouco do que se pode esperar dos combates.

À medida que se avança na história, Corvus irá readquirir memórias, há muito esquecidas e que revelam um mistério muito antigo sobre ele próprio e sobre a praga. Uma curiosidade reside no facto do jogo, ter vários fins possíveis.

Corvus poderá ainda ser personalizado de forma a satisfazer o estilo dos jogadores e à medida que vai ganhando experiência irá ainda evoluindo nas suas habilidades. E segundo a Team 17 isso será extremamente importante, pois o jogo apresentará bosses extremamente exigentes.

“Thymesia é um jogo único para a equipa da Team17, e estamos extremamente excitados em trabalhar com os OverBorder Studios neste titulo escuro e sombrio. Estamos confiantes que os jogadores irão gostar de explorar este mundo negro e testar ao limite as habilidades de combate de Corvus, e as suas próprias capacidades, face a alguns inimigos extremamente difíceis que lhes preparámos”, afirma Craig McCarthy, Produtor do jogo da Team17.

Thymesia chegará no final do ano ao PC.