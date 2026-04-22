SpaceX prepara-se para investir 60 mil milhões de dólares na Cursor

A SpaceX e a Cursor estabeleceram uma parceria que poderá resultar na integração total da plataforma de inteligência artificial (IA) no ecossistema de Elon Musk. A empresa aeroespacial quer consolidar a sua liderança no desenvolvimento de software.

O futuro da aquisição da Cursor pela SpaceX

Através de um anúncio oficial na rede social X, a SpaceX confirmou que as duas entidades estão a colaborar para aperfeiçoar ferramentas de IA destinadas à programação. Esta união promete elevar os padrões atuais da indústria ao unir o potencial da infraestrutura aeroespacial às capacidades analíticas da Cursor.

De acordo com as informações divulgadas pela SpaceX, o entendimento atual abre caminho para um investimento inicial de 10 mil milhões de dólares na Cursor ou, alternativamente, uma aquisição completa avaliada em 60 mil milhões de dólares no final de 2026.

Embora os detalhes sobre a integração operacional ainda não sejam totalmente conhecidos, a transação reforçaria a rede de empresas de Musk, que recentemente incorporou a xAI no seu portfolio.

Este passo é particularmente relevante dada a proximidade da oferta pública inicial (IPO) da SpaceX, prevista para este verão, que é aguardada como um dos maiores eventos financeiros da história.

Superação de limites técnicos com a infraestrutura Colossus

A Cursor, que já se encontrava em negociações para uma ronda de financiamento independente de 2 mil milhões de dólares, ganhou notoriedade pela sua ferramenta de código que permite alternar entre modelos da OpenAI, Google e Anthropic.

Em comunicado, a empresa explicou que a colaboração com a SpaceX servirá para mitigar os problemas de infraestrutura que têm limitado o progresso da sua tecnologia.

Ao utilizar o sistema Colossus da xAI, a equipa da Cursor conseguirá expandir drasticamente a escala de treino dos seus modelos, superando os bottlenecks de processamento que anteriormente travavam o desenvolvimento da sua IA.

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