Smartphone gaming da Redmi será poderoso, mas acessível

Como sabemos, a Redmi é uma empresa subsidiária da Xiaomi. Nesse sentido, a marca tem tentado encontrar o seu lugar neste mercado tão competitivo.

No final de março demos a conhecer as intenções da marca chinesa em lançar um novo smartphone gaming com processador MediaTek Dimensity 1200 e botões especiais. E agora as últimas informações revelam mais alguns detalhes sobre esta nova aposta da empresa.

A Redmi decidiu entrar no segmento dos smartphones dedicados ao mundo dos jogos. Assim, a marca chinesa junta-se a outras que se trazem para o mercado máquinas potentes com um público alvo bem definido.

Já aqui havíamos referido que este novo equipamento da Redmi traria como processador o recente Dimensity 1200 da MediaTek, e também botões especiais. No entanto já são conhecidos mais alguns pormenores.

Smartphone gaming da Redmi terá uma taxa de atualização de 144 Hz

De acordo com as últimas informações, o smartphone gaming da Redmi terá um ecrã OLED Samsung E4 com uma taxa de atualização de 144 Hz. Contará também com um orifício redondo na parte central superior para a câmara de selfies. O equipamento virá equipado com uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 67W.

Para os jogos, o telefone contará com gatilhos retráteis, semelhantes aos que vêm nos modelos Black Shark. Quanto ao processador, sempre será então o Dimensity 1200, construído numa litogtrafia de 6 nanómetros, 8 núcleos e gráfico a cargo do Mali-G77 MC9.

Um dos pontos fortes será a aposta num produto de qualidade, mas a um preço acessível. A Redmi afirma que “seguiremos a missão da marca de oferecer o máximo de rentabilidade a um preço acessível; para que os utilizadores tenham uma experiência de jogo profissional e apreciem o seu valor líquido“.

Para já ainda são desconhecidos determinados pormenores como o nome oficial, o aspeto e outras características. No entanto espera-se que a marca chinesa anuncie a data de lançamento deste smartphone gaming já durante esta semana.