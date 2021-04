A Google tem estado a preparar algumas novidades para o Chrome. Este browser domina a Internet e é a escolha mais do que óbvia para a grande maioria dos utilizadores. Assim, as novas funcionalidades são sempre bem-vindas.

Com experiências constantes, a Google quer abrir caminho para estas novas funcionalidades. Agora surgiu para testes mais uma, que poderá muito em breve substituir o Histórico e a forma como navegamos nas páginas que já visitámos.

A Canary tem agora mais uma novidade

A versão Canary é o palco onde a Google faz testes com as novidades do Chrome. Esta permite aos utilizadores e à gigante das pesquisas tomar o pulso a tudo o que está a ser desenvolvido e poderá em breve ser uma realidade.

Uma nova experiência surgiu e dá acesso a uma versão melhorada e mais moderna do Histórico deste browser. Chamada de Memories, esta permite ver em formato de cartões os sites que foram sendo visitados ao longo do tempo pelos utilizadores.

Memories é o último teste da Google

A grande diferença está mesmo na forma como esta informação é apresentada aos utilizadores. Tudo está organizado cronologicamente, mas apresentando os dados na forma de cartões, mais simples e rápidos de identificar pelos utilizadores do Chrome.

Com uma pesquisa que aparenta estar agora ainda mais desenvolvida no Chrome, será muito mais eficiente e útil para todos. Os próprios resultados parecem encaminhar os utilizadores para outras pesquisas realizadas na Omnibox no passado e na Google.

Simples de testar no Chrome por todos

Quem quiser testar esta novidade, que está já acessível, precisam ter instalada a última versão do Chrome Canary. A Google reservou a tag Memories para ativar a funcionalidade. Depois disso, basta aceder a chrome://memories e ver o seu histórico e as páginas visitadas.

A Google não para de melhorar o Chrome e dar-lhe ainda mais funcionalidades interessantes. A pesquisa parece ser agora o foco e a forma como esta é apresentada aos utilizadores, que assim conseguem recordar e recuperar o que andaram a visitar.