A aposta da Huawei no mercado nacional é grande e tem-se revelado muito acertada ao longo dos anos. Tem trazido para Portugal muitos equipamentos diferentes e procurando atacar (e conquistar) novos mercados.

Com vontade de inovar e de mostrar a sua capacidade de adaptação, a Huawei tem agora uma novidade. A marca revelou que está mesmo a chegar a Portugal uma nova aposta. A sua loja online será lançada dentro de dias.

A Huawei Consumer Business Portugal reforça a sua presença no mercado nacional com a abertura da loja online e o objetivo de expansão das suas lojas físicas até ao final do ano. O anúncio da abertura da nova loja online acontece, no mesmo dia em que a Huawei Experience Store, situada no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, reabre as portas após o 2.º confinamento geral devido à pandemia da COVIDd-19.

A loja online Huawei, disponível para compras entre o final deste mês e o início do mês de maio, será um espaço virtual onde os consumidores podem adquirir produtos Huawei, usufruir de benefícios – como a entrega da encomenda sem custos, dispositivos com preços especiais, campanhas exclusivas e bundles de dispositivos – e ainda ficar a conhecer em primeira-mão alguns dos novos dispositivos.

Nova loja online Huawei

Com a abertura da nova loja online em Portugal, a Huawei Consumer Business dá mais um passo na estratégia de retalho da marca no mercado nacional. Segundo as previsões da Huawei, a loja online deverá representar 20% do total de vendas anual da marca em Portugal.

O processo de compra na loja será semelhante ao utilizado em todo o e-commerce: o cliente seleciona o produto, efetua o pagamento através de MB Way ou de acordo com a modalidade pretendida e recebe o produto no local de entrega definido, no prazo de 1 a 3 dias úteis. As entregas são gratuitas e destinam-se, para já, a Portugal Continental.

Também as devoluções, a acontecerem, vão ser facilitadas e os clientes terão os normais 14 dias para pedir a recolha do produto na sua morada ou para se deslocar a um dos mais de 700 pontos de recolha do parceiro logístico para deixar o seu produto.

Um outro benefício da loja online da Huawei serão as campanhas exclusivas, que vão permitir aos clientes ganhar prémios ou descontos especiais. Assim, e para assinalar o lançamento da sua loja online em Portugal, a Huawei vai ter uma campanha de pré-lançamento.

Os consumidores podem efetuar o registo na nova loja Huawei e ganhar vouchers no valor de até 100 € para efetuar compras na loja online, uma oferta surpresa para as primeiras 1.000 compras acima dos 100€ e ainda a possibilidade de ganhar um Huawei Mate Xs com o unboxing mais criativo no passatempo da comunidade do site Huawei.

Huawei Experience Store – loja do Colombo reabre portas hoje

Seguindo todas as diretrizes da Direção-Geral de Saúde (DGS) na terceira fase de desconfinamento, a Huawei Experience Store reabre hoje, no Centro Comercial Colombo (Lisboa), com um horário das 10h às 21h, de segunda a sexta-feira e, das 10h às 13h aos fins de semana e feriados. Com o cumprimento de todas as recomendações impostas pela DGS, os consumidores podem usufruir de um atendimento que respeita as regras de higienização e de distanciamento físico.

Na reabertura da Huawei Experience Store, a Huawei preparou também algumas ofertas surpreendentes para os consumidores que adquirirem smartphones, PC’s, wearables e produtos de áudio da marca na loja.

Contudo, e já com uma loja física – a Huawei Experience Store –, os planos da Huawei incluem a expansão dos espaços comerciais da marca de forma a estar ainda mais perto dos consumidores. Até ao final do ano, a Huawei Consumer Business tem como objetivo definido na estratégia de retalho a abertura de mais 2 espaços físicos, em território nacional.

Resta então esperar pelos próximos dias e conhecer tudo o que a Huawei tem para apresentar na sua loja. Esta vem criar uma montra única de todos os produtos da marca e dar aos utilizadores a possibilidade de escolher e ver em detalhe as suas caraterísticas.