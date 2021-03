Redmi irá lançar smartphone gaming com Dimensity 1200 e botões especiais

A aposta nos smartphones gaming é cada vez mais forte por parte das fabricantes. Este segmento tem os seus seguidores, os jogos dedicados estão a ficar melhores e os processadores já são capazes de os correr com a fluidez desejada. A submarca da Xiaomi Black Shark é dedicada a este universo e agora parece que, através da Redmi, os consumidores também poderão ter a sua proposta.

Segundo alguns rumores, um smartphone Redmi para jogadores e com controladores especiais poderá chegar muito em breve.

Lu Weibing, responsável da empresa Redmi, uma submarca da Xiaomi, avançou há já algum tempo que estariam a preparar a entrada no segmento gaming. No entanto, desde então, que pouco ou nada foi adiantado.

Novo Redmi Gaming chegará com Dimensity 1200

Mas agora há pistas e rumores a surgir. O primeiro deles prende-se com um cartaz oficial que dá conta de um smarphone Redmi que chegará com um processador Dimensity 1200. Deste cartaz não há muito mais a adiantar, mas o leaker Digital Chat Station aparentemente tem mais informações.

Numa publicação na rede social Weibo, avançou que o novo smartphone gaming Redmi deverá chegar com um ecrã OLED com uma câmara frontal punch-hole com dimensões bastante reduzidas. Esta informação vem no seguimento dos lançamentos do Mi 11 e do Redmi K40 que já assim são. Considerando o segmento e o histórico dos últimos lançamentos, este também deverá contar com uma taxa de atualização de 120Hz.

A bateria, segundo a informação avançada, será de 5000 mAh com carregamento rápido de 65W.

Botões de controlo de jogo tipo gatilho

Além disto, há ainda a indicação de que, tal como o Black Shark 3 Pro, deverá ter botões físicos especiais dedicados ao jogo. Serão botões do tipo gatilho, como os gamepads, posicionados na lateral do smartphone.

Há ainda indicação do preço. O novo smartphone deverá chegar ao mercado numa faixa de preços dos CNY 2.000 aos 2.500. À taxa atual ronda os 250/300 €. Contudo, a chegar ao mercado europeu deveremos contar com preços sempre acima dos 300 €, não havendo ainda datas anunciadas para qualquer evento.

Para já, as atenções estão viradas para a Xiaomi e para o grande evento de amanhã.