Ghost of Tsushima vai chegar ao grande ecrã

Ghost of Tsushima foi um dos jogos em maior destaque no ano passado. Este exclusivo Playstation, desenvolvido pela Sucker Punch Productions, encontra-se agora em produção para o grande ecrã.

Venham saber mais pormenores sobre a chegada de Jin Sakai à 7ª Arte.

Ghost of Tsushima, desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, foi uma das grandes surpresas do ano passado e um dos mais bem sucedidos jogos de 2020.

Com mais de 6 milhões de unidades vendidas em todo o Mundo, o jogo conta a história como Jin Sakai enceta uma luta contra os invasores mongóis e, com a ajuda de alguns personagens importantes, tenta libertar a ilha Tsushima dos seus ocupantes.

Recentemente foi anunciado que Ghost of Tsushima, vai ser adaptado para o grande ecrã pelo realizador Chad Stahelski, que tem entre os seus trabalhos mais importantes, Jock Wick, After Earth ou The Hunger Games entre outros.

Trata-se de um jogo cujo enredo denso, robusto e cativante, repleto de ação e intriga, o torna bastante interessante e dessa forma, esta chegada agora à 7ª Arte é um passo que faz todo o sentido.

“Estamos muito felizes por poder trabalhar com a Sony Pictures e por tornar isto possível. E o Jin está em boas mãos com o realizador Chad Stahelski, que criou algo especial com John Wick. Algumas das melhores cenas de ação de todos os tempos foram criadas graças à sua visão criativa e aos seus anos de experiência”, disse Nate Fox, Diretor da Sucker Punch Productions. E acrescentou: “Se existe alguém capaz de dar vida à tensão dos combates de Jin, esse alguém é Chad Stahelski”.

Ainda não são conhecidos pormenores sobre intérpretes, mas, assim de repente, Ken Watanabe poderia ser uma alternativa interessante para interpretar Jin Sakai.

Dada a qualidade do jogo, as expetativas em redor do filme tornam a fasquia bastante grande pelo que aguardamos mais novidades sobre o filme, em breve.