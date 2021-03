Xiaomi revela sistema de arrefecimento revolucionário do Mi 11 Ultra

A Xiaomi tem agendado para dia 29 de março um grande evento onde irá apresentar tecnologias revolucionárias para o segmento dos smartphones. #XiaomiMegaLaunch é a hashtag que tem utilizado nas redes sociais para ir deixando algumas pistas do que aí vem. A linha Mi MIX vai finalmente ser renovada, a Mi Band 6 já foi anunciada também de forma oficial e a linha Mi 11 ganhará novos elementos.

O Mi 11 Ultra é um dos mais aguardados e hoje a empresa, através de Lei Jun, revelou que trará um sistema de arrefecimento revolucionário.

Foi há mais de um mês que um youtuber filipino deu a conhecer o Xiaomi Mi 11 Ultra em pormenor. Aparentemente, por engano, o vídeo foi publicado muito antes do que seria suposto. Por isso, imagens e especificações gerais parecem já ser conhecidos.

Xiaomi Mi 11 Ultra – os pormenores revelados antes do tempo

O grande destaque vai sem dúvida alguma para a traseira que, numa saliência simétrica na zona superior, alberga três câmaras, um flash LED e ainda um pequeno ecrã que projeta a própria imagem do ecrã principal do smartphone. Este pequeno ecrã poderá ser útil, por exemplo, para enquadrar uma selfie captada com a câmara principal.

Segundo é descrito no vídeo, o Xiaomi Mi 11 Ultra terá um ecrã OLED de 6,8″ com acabamento curvo. Terá proteção Corning Gorilla Glass Victus, uma resolução WQHD+ e taxa de atualização adaptativa de 120Hz. No canto superior direito tem uma câmara frontal de 20 MP a perfurar o ecrã.

O design revela que também este modelo tem um sistema de som stereo, desenvolvido pela Harman Kardon, tal como o Mi 11 já apresentado. Além disso, é à prova de água e poeiras, com certificado IP68.

Vem equipado, claro, com o Snapdragon 888, tem uma bateria de 5.000 mAh que suporta carregamento rápido com fio de 67W, carregamento rápido sem fio de 67W e carregamento reverso de 10W.

A câmara principal é de 50 MP com uma lente grande angular. A câmara com lente ultra grande angular é de 48 MP. Já a câmara periscópio e telefoto é também de 48 MP, mas com zoom ótico de 10x e zoom máximo até 120x, segundo o que é descrito.

Espaço para surpresas

Apesar de tudo o que foi revelado, existem pormenores a considerar vindos de fontes oficiais. Em primeiro lugar, não é de todo certo que o Mi 11 Ultra venha a ser lançado para o mercado global, mas é claro que há essa possibilidade.

Nos teasers lançados nas páginas internacionais não há referência ao Mi 11 Ultra, estes estão a ser partilhados sobretudo na China. No entanto, existem bons motivos para os entusiastas da tecnologia móvel estarem expectantes.

O Mi 11 Ultra virá equipado com uma bateria de ânodo silicon-oxygen e, apesar do leak anterior da conta que vem equipado o Snapdragon 888, há a possibilidade de trazer um chip totalmente novo. Há quem especule que possa ser o regresso de um processador próprio, tal como o Surge S1 lançado há uns anos.

Já a bateria proporcionará um carregamento ainda mais rápido do que as tecnologias que hoje conhecemos. Além disso, permite que as baterias sejam mais finas, permitindo, então, criar smartphones com estruturas também elas mais finas. Este material de silício à escala nanométrica acaba, em teoria, por ter uma capacidade de armazenamento de energia 10 vezes maior que o grafite.

E ainda… um sistema de arrefecimento revolucionário

Lei Jun, cofundador da Xiaomi, partilhou na sua conta da rede social Weibo, pormenores relativos ao novo sistema de arrefecimento que equipará esta versão do Mi 11.

Segundo se pode ler, este sistema funcionará tipo “sanduíche” recorrendo aos três estados “sólido, líquido e gasoso”, para dissipar o calor de forma mais eficiente e sem que prejudique, em momento algum o desempenho do smartphone. Aquando do lançamento devermos ser capazes de perceber melhor como funcionará.

Segundo Lei Jun há uma melhoria de condutividade térmica em 100%, mas não se sabe em comparação a quê. Este anúncio foi feito associado ao Mi 11 Ultra, no entanto, será o futuro dos equipamentos Xiaomi.