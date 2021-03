Intel desenvolve uma mochila para ajudar os cegos a caminhar com segurança pelas cidades

Há um empenho crescente no mercado no que toca a produtos tecnológicos dedicados às pessoas com alguma deficiência. Já vimos a Google com novidades nesta área, a Apple, vimos várias outras, mas agora a Intel quer também mostrar um produto inovador. A empresa americana apresentou esta semana uma mochila equipada com inteligência artificial ativada por voz.

Conforme podemos ver no vídeo de explicação, esta tecnologia é capaz de ajudar deficientes visuais a identificar obstáculos e situações normais que qualquer pessoa enfrenta fora de portas.

Mochila com tecnologia Intel ajuda cegos a navegar pelo mundo

As tecnologias hoje disponíveis permitem ler o ambiente circundante, identificar os objetos e traduzir para voz o que os sensores captam. Os carros são hoje a montra maior destes dispositivos, com a chegada dos carros autónomos, mas a sua aplicabilidade é bem mais extensa.

A tecnologia da Intel, colocada sob a forma de mochila, permite recorrer à inteligência artificial ativada por voz, ajudando os deficientes visuais a identificar, por exemplo, os sinais de trânsito, mobiliário urbano, zonas de trânsito automóvel, passagens para peões, objetos em movimento, com muita precisão e segurança.

Jagadish K. Mahendran, programador de inteligência artificial (IA), e a sua equipa projetaram esta mochila que é ativada por voz. Os sistemas de facto leem o mundo à volta das pessoas e têm um consumo de energia muito baixo.

Ano passado encontrei um amigo que é deficiente visual e dei-me conta de que já ensinei robôs a ler, mas que ainda existem muitas pessoas que não veem e precisam de ajuda. Foi o que me levou a criar o sistema de assistência visual usando o Kit de Inteligência Artificial com Profundidade da OpenCV (OAK-D), desenvolvido pela Intel.

Referiu Jagadish K. Mahendran, programador de IA do Instituto de Inteligência Artificial na Universidade da Geórgia, nos EUA, em comunicado.

Visual Assistance System: Como funciona a mochila da Intel?

Conforme explica o investigador, além da mochila, que tem o sistema principal de GPS, a pessoa tem de transportar uma pequena bolsa, vulgo pochete, que guarda a bateria com duração aproximada de oito horas.

Além dessa bolsa, a pessoa terá de usar uma espécie de colete, com uma câmara tripla equipada com tecnologia IA espacial OAK-D da Luxonis, que executa o Movidius VPU da Intel com programação via kit de ferramentas OpenVINO.

As câmaras vão fornecer, a partir do processamento de redes neuronais avançadas, uma multiplicidade de dados referentes a funções de visão computacional acelerada, como um mapa de profundidade de visão estéreo em tempo real, bem como informações em cores RGB a partir de uma única câmara 4K, que elaborando os caminhos e obstáculos que forem surgindo.

Para passar toda a informação recolhida e tratada ao utilizador, o sistema usa um comando de voz servido num auscultador Bluetooth. Assim, o utilizador consegue interagir com o sistema como se estivesse a usar assistentes virtuais como a Siri, Alexa ou Google Assistant.

Num ambiente urbano, a mochila recolhe tudo o que existe em volta do utilizador e partilha as informações de forma audível. O sistema dá indicações de desníveis do piso, árvores no caminho, mobiliário urbano, escadas, edifícios, entre muita outra informação.

Quando chegará ao mercado?

O investigador refere que por enquanto ainda não há uma previsão de chegada ao mercado como um produto para consumidor final. Nesta fase, o produto ainda tem de responder a uma série de testes e exige ainda mais investigação.

Contudo, há já a ideia de abrir o código do sistema, para que este possa ser fabricado por interessados em desenvolver o produto.