SpaceX ganhou contrato bilionário com a NASA para enviar humanos para a Lua

Uma das primeiras e mais emblemáticas conquistas do espaço foi a Lua. No entanto, agora, as empresas parecem estar muito focadas em Marte, uma vez que lhe descobriram potencial. Ainda assim, a Lua não ficou esquecida e o programa Artemis da NASA tem já mais uma nova parceria. A SpaceX conseguiu um contrato bilionário com a NASA.

A empresa de exploração espacial ganhou um contrato de 2.9 mil milhões de dólares da NASA para enviar humanos para a Lua.

SpaceX alia-se à NASA para conquista da Lua

Se as férias na Terra já lhe parecem entediantes, Elon Musk quer proporcionar uma temporada em Marte. Por outro lado, a NASA abriu a oportunidade para enviar humanos para a Lua e o transporte até ao solo será construído pela SpaceX.

A empresa de exploração espacial ficou à frente da Blue Origin, de Jeff Bezos, e da Dynetics Inc., ganhando um contrato de 2.9 mil milhões de dólares da NASA para enviar os astronautas até ao nosso satélite natural.

Este dinheiro direcionar-se-á para a construção de uma nave espacial capaz de pousar os humanos na Lua. Segundo Lisa Watson-Morgan, uma oficial da NASA, a SpaceX terá de completar um voo de teste, de forma a verificar todos os sistemas, incluindo uma aterragem na superfície lunar, antes da demonstração oficial.

Devemos realizar a próxima aterragem o mais depressa possível. Este é um momento incrível para estar envolvido na exploração humana, para toda a humanidade.

Disse Steve Jurczyk, administrador interino da NASA, numa videoconferência.

Elon Musk quer o infinito e mais além

Embora não esconda o desejo de enviar humanos para Marte, a fim de criar uma verdadeira civilização, para já, a SpaceX tem sido utilizada para fortalecer o sistema de satélites Starlink, além de outros espaciais.

Conforme vamos vendo, este não tem sido um processo fácil e livre de problemas. Além disso, também o protótipo da nave espacial Starship tem estado sob um manto de problemas, tendo até explodido mais do que uma vez. Todavia, estes contratempos não parecem abalar a empresa, Elon Musk, nem mesmo os seus investidores.

Assim sendo, o próximo projeto da SpaceX parece ser claro e não envolve Marte, mas sim a Lua. Certamente, uma aterragem na Lua com humanos representará um outro salto gigantesco para a Humanidade.

Leia também: