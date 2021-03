Afinal, porque explodiu a Starship SN10 da SpaceX? Elon Musk explica

Num registo histórico, a SpaceX conseguiu aterrar com êxito a sua nave Starship há uns dias. A SN10 foi a terceira tentativa, e única de sucesso, de um conjunto de testes da SpaceX para controlar o foguete de forma a que pouse na posição vertical.

Apesar desse feito, passados alguns minutos, deu-se uma explosão. Mas qual terá sido o motivo? Elon Musk explica.

Starship e o objetivo da SpaceX

O objetivo principal dos protótipos do foguete Starship da SpaceX é a realização de testes dos movimentos controlados para colocar o foguete em posição vertical e pousar. Ou seja, a manobra de bellyflop na qual o foguete vai da posição horizontal para a vertical.

A Starship consiste em dois elementos: uma nave espacial de 165 pés de altura (50 metros) chamada Starship e um foguete gigante conhecido como Super Heavy, ambos projetados para serem total e rapidamente reutilizáveis. Ambos serão movidos pelos motores Raptor de próxima geração da SpaceX – seis para a Starship e cerca de 30 para Super Heavy, revelou Elon Musk.

Além disso, o grande objetivo passa levar carga pesada e passageiros humanos para lá da órbita terrestre.

Nos três testes já realizados apenas o último, com o foguete SN10 é que a aterragem foi concluída com sucesso. Nas anteriores, ao chegar ao solo, os foguetes SN8 e SN9 explodiram logo no momento da aterragem.

Porém, passados poucos minutos de um registo histórico, encarado pela empresa como um verdadeiro sucesso, também a SN10 acabou por explodir.

Elon Musk explicou o que aconteceu à Starship SN10

As causas para tal acontecimento ainda não eram conhecidas, mas agora, depois da avaliação técnica, Elon Musk usou as redes sociais para falar um pouco do problema, que será corrigido já no próximo protótipo.

Segundo refere, a explosão aconteceu porque o motor do Starship SN10 estava com baixo impulso e que, provavelmente, devido à ingestão parcial de hélio do tanque de combustível. Com o embate, as pernas e a saia do foguete ficaram esmagadas, provocando então a explosão.

Entretanto, esse problema já está a ser corrigido no protótipo Starship SN11.