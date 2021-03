Enviar humanos para Marte é uma “ilusão perigosa” de Elon Musk, diz astrónomo

Elon Musk não esconde a vontade que tem de enviar humanos para Marte, de forma a estabelecer uma colónica de terráqueos num planeta aparentemente mais saudável do a Terra. No entanto, um astrónomo considera que essa ambição não passa de uma “perigosa ilusão”.

Aliás, um estudo conduzido pela NASA e publicado em 2018 rejeitou as hipóteses de ser possível viver em Marte, com a tecnologia disponível atualmente.

A Elon Musk pode ser atribuído o cognome de O sonhador, porque efetivamente ambiciona proezas que parecem impossíveis. Exemplo disso é a vontade que demonstra em enviar uma pessoa para Marte, em três anos, e, num horizonte bem mais longo, construir uma cidade autossustentável em Marte.

Embora Elon Musk tenha o objetivo traçado e a SpaceX tenha usado a superfície marciana terraformada até em jeito de publicidade, um estudo levado a cabo pela NASA, publicado em 2018, rejeitou estes planos e carimbou-os como impossíveis, com a tecnologia atual.

Nesse sentido, Lord Martin Rees, astrónomo real britânico desde 1995, também não vê os planos de Elon Musk como concretizáveis. Durante a World Government Summit, um evento anual que reúne líderes do governo no Dubai, revelou que a ideia é, na sua opinião, uma “ilusão perigosa”.

A ideia de Elon Musk ter um milhão de pessoas a instalar-se em Marte é uma ilusão perigosa. Viver em Marte não é melhor do que viver no Polo Sul ou na extremidade do Monte Evereste.