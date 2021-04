Já conhece esta bizarra webcam que se parece com um olho humano?

As câmaras de segurança estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. Aliás, são tão habituais que já nos passam despercebidas. Contudo, hoje mostramos uma webcam mesmo bizarra. Eyecam é um protótipo de design crítico que explora o potencial dos dispositivos de deteção.

Por outras palavras, esta câmara tem a forma de um olho humano que permite ver, piscar, olhar em volta e até observar as pessoas ao seu redor.

Esta câmara antropomórfica, ou que tem uma forma humana, pode ser bastante realista. Conforme poderemos ver no vídeo, o dispositivo segue a pessoa, olha para os lados, para cima e para baixo e até pisca.

Marc Teyssier, que desenvolveu a Eyecam, equipou-a com um algoritmo de reconhecimento facial para identificar o seu proprietário ou utilizador. Mas há mais, esta câmara e a sua estrutura “humanizada” consegue esboçar emoções, mostrar se está irritada, contente ou dececionada.

Esta investigação foi conduzida durante o tempo de trabalho do investigador no Laboratório de Interação Humano-Computador da Saarland University.

Contacto visual. Os olhos humanos são cruciais para a comunicação. Através do olhar, podemos perceber a felicidade, raiva, tédio ou cansaço. Os olhos movem-se quando alguém está curioso e isso leva-o a manter o foco. Embora as webcams partilhem o mesmo propósito do olho humano — ver —, elas não são expressivas, não transmitem afeto como os olhos humanos. A Eyecam traz de volta os aspetos afetivos do olho na câmara.