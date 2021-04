Zhiji L7: O carro elétrico da Alibaba com 1100 km de autonomia

Se até há relativamente pouco tempo um dos “pontos fracos” dos carros elétricos era a autonomia, nos últimos tempos têm sido lançados veículos que surpreendem a este nível. Ainda recentemente a Mercedes revelou o seu EQS com 770 km de autonomia.

A gigante do comércio eletrónico Alibaba prepara o lançamento do seu veículo elétrico, o Zhiji L7 que se destaca por ter uma autonomia de 1100 km de autonomia.

O mercado dos veículos está ao rubro, com várias empresas do segmento tecnológico a quererem entrar na corrida. A Alibaba quer entrar neste mercado, tal com a Huawei, Xiaomi e até a Apple e a aposta é no Zhiji L7.

Este veículo elétrico será produzido em parceria com SAIC e a Zhangjiang Hi-Tech.

Zhiji L7: Muita autonomia e muita potência…

A entrada da empresa Chinesa será forte neste segmento! O Zhiji L7 será apresentado no salão automóvel de Xangai, na China, a partir de 19 de abril. Com 540 CV de potência, o Zhiji L7 precisa apenas de pouco menos de 4 segundos para ir dos 0 aos 100 km/h. Segundo a marca, a autonomia conseguida deve-se ao enorme investimento no sistema de baterias.

Destaque também no que diz respeito aos interiores. O painel de bordo disponibiliza um “smart display” de 39″ com resolução 4K.

Outro dos destaques é ao nível da sensorização. O Zhiji L7 tem também suporte para condução autónoma. Este veículo vem equipado com 12 câmaras, radares de 5 ondas milimétricas, 12 radares ultrasónicos e LIDAR.

O L7 chegará ao mercado local durante o primeiro semestre de 2022 e as reservas irão começar já este mês.