E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades que se avizinham no mundo do iPhone, demos conta da chegada do novo Android 12 e da possibilidade de o experimentar, analisámos a suite Norton 360 for gamers e muito mais…

Já há algum tempo que se suspeita que a Apple possa estar a preparar um smartphone dobrável. Desta forma, a marca da maçã poderá iniciar-se neste mercado que, apesar de ainda se destinar a nichos, já conta com vários modelos de diferentes marcas disponíveis.

Pela Internet já correm imagens de possíveis imagens do dobrável da empresa de Cupertino, e agora há mais informações de que o possível dobrável da Apple deverá fechar em concha e ser um iPhone Flip.

Chegou recentemente à Nintendo Switch, Heaven’s Vault (lançado em 2019 para PC), um título bastante diferente do que se tem visto nos últimos tempos.

Tal como podem ver nas palavras que se seguem, Heaven’s Vault convida o jogador a descobrir uma Civilização Antiga e a decifrar a sua linguagem perdida.

Uma experiência diferente e o Pplware já experimentou!

A OPPO sempre foi uma empresa inovadora no segmento dos smartphones e isso valeu-lhe a posição de destaque onde se encontra hoje. No que respeita às câmaras, por exemplo, foi uma das primeiras, em 2013 a apresentar um smartphone com câmara giratória.

Agora, numa altura em que as fabricantes fazem de tudo para inovar, para colocar câmaras frontais escondidas e o menos intrusivas possível ao olhar do utilizador, a OPPO mostra o contrário. Uma nova patente registada revela uma câmara deslizante mesmo acima do ecrã.

O mercado dos videojogos é um dos mais poderosos no mundo da tecnologia o que faz dele, claro, um alvo apetecível para cibercriminosos, incluindo outros jogadores, algo que acontece com muita frequência. Ataques de Phishing, roubo de identidade, fraude financeira, violação da privacidade e roubo de passwords são outros dos casos a que muitos gamers estão sujeitos.

Então qual é a solução? A Norton tem uma solução desenhada ao lado de jogadores experientes, suprindo assim as suas necessidades, mantendo a segurança em primeiro lugar. É o Norton 360 For Gamers, que vai ainda mais além de um simples antivírus.

O Nearby Share é a proposta da Google no que toca à partilha de ficheiros e de informação no Android. A gigante das pesquisas quer dar a este componente uma grande modularidade e não o tornar um simples ponto de troca entre smartphones.

A mais recente novidade desta função do Android vem focar-se numa ajuda à Play Store e às apps deste sistema. A partir de agora, o Nearby Share consegue também partilhar apps e assim fazer a sua instalação noutros equipamentos.

A Blitzwolf está no mercado dos produtos tecnológicos de consumo, onde são os produtos associados ao som que mais se destacam. No entanto, a gama de produtos é muito mais vasta que isso. Na vertente gaming e multimédia foram agora lançados novos produtos que se destacam pelo design e versatilidade, além dos baixos preços a que a marca já nos habituou.

Conheça as sugestões.

A icónica marca francesa comemora este ano o 60.º aniversário do Renault 4L. Então, a empresa preparou uma série de eventos que poderão culminar na apresentação do Renault 4 elétrico. Segundo informações, este carro será um SUV elétrico que possivelmente iremos ver no mercado nos próximos anos.

As propostas que temos visto por parte da Renault para o segmento dos elétricos têm recebido bastante interesse. Por exemplo, o Renault 5, como aqui foi mostrado, também “vai voltar”.

A missão Perseverance foi anunciada em 2012. Contudo, só a 30 de junho de 2020 levantou para fazer uma viagem de quase 7 meses. Agora, após 480 milhões de quilómetros a missão Mars 2020 está quase a entrar nos derradeiros 7 minutos de puro terror.

Acompanhe aqui toda a aventura, pelas 20h55 (hora de Portugal continental) na chegada da mais ambiciosa missão ao planeta vermelho. A NASA irá transmitir ao vivo, com o respetivo atraso de 11 minutos, tudo o que vai passar a sonda Perseverance para pousar na cratera de Jezero, que já abrigou um lago que secou milhões de anos atrás.

Todas os indícios davam como certo que a Google estava a preparar uma novidade para o Android. As informações apontavam para que o Android 12 estivesse a chegar, dada a quantidade de informação que começava a surgir.

Pois a confirmação chegou agora, com a primeira versão deste sistema. A primeira Developer preview do Android 12 chegou e está disponível e pode ser testada já em qualquer Pixel.

O mercado dos chips prepara-se para dar um salto no avanço do seu processo de fabrico. Se até aqui contamos com componentes fabricados numa litografia de 7nm e também 5nm, o fabrico em 3nm é uma realidade cada vez mais próxima. E as fábricas têm trabalhado a todo o gás para trazer esta novidade aos equipamentos do futuro.

Agora a gigante TSMC afirmou que o processo de fabrico na litografia de 3nm tem superado as expetativas e pode chegar antes do previsto.

Após o seu inesperado adiamento (ver aqui), Destruction AllStars, exclusivo Playstation 5, já chegou e recebeu inclusive, honras de ingressar no PlayStation Plus deste mês (onde ficará até 5 de abril).

Tal como temos vindo a acompanhar, trata-se de um jogo de carros que, de condução tem pouco. É, à falta de mais palavras, um jogo de destruição e combate sobre 4 rodas.

Nós já o experimentámos.

Ultimamente temos dado especial importância ao segmento hardware. Até porque as marcas contribuem para esse interesse com o lançamento de novos e aliciantes produtos.

Agora a IBM mostra que está bem de saúde com o seu processador Z15 de 14 nanómetros. Segundo a fabricante, este processador é capaz de alcançar 6GHz.