Android 12 – Google chama-lhe de Snow Cone

O Android há dois anos que não é lançado com nome de sobremesa. Contudo, internamente, parece que essa nomenclatura continua a existir. Observando o histórico por ordem alfabética, este ano, com o Android 12, vem a letra S.

Ora, depois de se escavar um pouco, houve quem descobrisse que estávamos perante o Android 12 Snow Cone.

Snow Cone – o Android 12

Não há dúvidas que o Android vai chegar ao público sob o nome Android 12. Com o Android 10 os nomes de doces e sobremesas desapareceu, dando lugar apenas ao número da versão.

Internamente, a Google parece que lhe continua a dar este tipo de nomes. Por exemplo, com o Android 11 a correspondência com a letra R era feita por Red Velvet, o bolo vermelho com recheio e cobertura de queijo creme.

Ainda que a Google não tenha confirmado oficialmente o seu tema interno de sobremesa para 2021, houve quem desse com um nome. Aliás, deu-se com um “sc” associado a muitos ramos de desenvolvimento do Android 12. No ano anterior falava-se em “rvc” – “red velvet cake”. “sc” está então a ser associado a Snow Cone, um pequeno copo com um granizado de gelo picado e algum sabor colocado através de um xarope.

O Android, desde o Alpha

O Android chegou ao mundo em 2007, uma versão Alpha, chegando finalmente ao que hoje conhecemos do Android 11. Estas foram as sobremesas que já passaram pela Google e pelo seu Android: