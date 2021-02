A Tesla tem estado debaixo de fogo no que toca a problemas com os acabamentos dos seus carros. São já vários os processos de recolha que estão em preparação e que representam um perigo para os condutores destes carros elétricos.

Desta vez o processo parece que irá decorrer na Alemanha, mas certamente que se irá alargar a outros países. O problema parece focado agora no Model X e atinge 12.300 carros da marca e uma peça que se pode soltar durante a condução.

Os casos de problemas da Tesla parecem estar a acumular-se. A marca tem estado a ser avaliada de forma exaustiva e problemas que ocorrera no passado surgem agora com um impacto maior e a exigir que sejam resolvidos de forma global.

Este é mais um caso que afeta a marca americana e que mostra algumas fragilidades nos seus processos. Quem avançou com o processo foi a KBA, a autoridade rodoviária alemã, que decretou que a Tesla deverá proceder à recolha e reparação dos problemas em 12.300 carros.

Desta vez a falha está na construção do Model X e em especial e alguns adesivos que seguram elementos estéticos da carroçaria. Estes podem cair durante a circulação e assim provocar problemas a outros condutores que circulam na estrada.

Depois de termos visto chegar recentemente uma recolha associada a problemas com os ecrãs dos Model S e X, este é um novo problema. Do que a KBA revelou, deverá afetar apenas 195 carros no território alemão, construídos entre 2015 e 2016.

Este parece ser uma situação similar ao que a Tesla teve em novembro e onde teve de recolher 9 mil carros elétricos nos EUA. Também o Model X teve problemas com os adesivos, desta vez no forro do tejadilho destes carros.

Estas situações surgem depois do próprio Elon Musk ter reconhecido que a Tesla terá problemas de qualidade nos seus carros elétricos. A marca tem agora de recolher estes carros elétricos e realizar as alterações necessárias para proteger os condutores.