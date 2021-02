Cibercafés na Ásia transformam-se em sistemas de mineração de criptomoedas

Ultimamente as notícias sobre as criptomoedas têm ganho cada vez mais força. A principal razão é a crescente valorização da moeda digital que, por conseguinte, provoca um maior interesse e procura por este setor.

Há agora informações de que alguns cibercafés na Ásia estão a transformar-se em autênticos sistemas de mineração de criptomoedas. Segundo os proprietários, esta mudança traz “lucros maiores”.

Cibercafés que agora mineram criptomoedas

Alguns cibercafés do continente asiático estão a transformar os seus estabelecimentos em verdadeiras estruturas de mineração de criptomoedas.

Um desses exemplos é o Internet Café localizado no Vietname que passou agora a ser uma autêntica empresa para minerar as moedas digitais, através de placas gráficas. A empresa responsável pela transformação anunciou na sua página do Facebook que “os lucros são maiores” com esta mudança. Tal como se pode ler na publicação:

A transformar negócios na pandemia, os lucros são mais altos do que os net business, donos de salas que também o queiram fazer, entrem em contacto comigo para o fazer gratuitamente.

O Internet Café vietnamita tem a vantagem de pertencer a uma loja de informática. E, por essa razão, mais facilmente tem acesso a hardware, como as novas placas gráficas GeForce RTX 3080 da Nvidia, tão procuradas pelos consumidores. Portanto, em vez de as vender, a empresa usa as GPUs para minerar criptomoedas.

Este é assim mais um exemplo que explica a escassez de stock destes chips, dificultando a vida de quem os procura para fins domésticos ou profissionais.

A pandemia da COVID-19 obrigou os cafés a fechar ou a limitar a sua atividade. Nesse sentido compreende-se que estes estabelecimentos queiram encontrar novas soluções. Mas cada vez são mais os consumidores descontentes por não conseguirem comprar GPUs recentes devido a esta prática. Há ainda quem defenda que as fabricantes já deveriam ter tomado medidas face a esta situação.

