Vacinação: Portugal está a vacinar 1 pessoa a cada 20

O processo de vacinação contra a COVID-19 decorre à escala mundial. Em Portugal o plano de vacinação foi definido, no entanto, o consenso sobre os grupos prioritários quase nunca reuniu consenso. Para complicar toda a idoneidade do processo, algumas vacinas foram administradas a pessoas não prioritárias.

Quer acompanhar a evolução da vacinação em Portugal e no mundo? Saiba onde o pode fazer.

Em Portugal as informações sobre os números da vacinação são revelados à comunicação social pela DGS ou então podem ser consultados via página do Facebook do Serviço Nacional de Saúde. Na informação partilhada é normalmente indicado o número total de doses administradas e também o número de vacinas administradas por casa dose.

Informação sobre vacinação no site ourworldindata

À escala mundial podemos consultar os números da vacinação no site ourworldindata. O site passou a disponibilizar essa informação, tal como já o fazia anteriormente para novos casos da COVID-19, mortes, testes, etc.

No site é possível saber o número acumulado de testes em cada país por cada 100 pessoas. Além do valor acumulado, é possível definir outros intervalos, como, por exemplo, os últimos 7 dias ou então o número de testes diários. Do lado esquerdo podemos escolher quais os países que devem ser apresentados no gráfico.

Passando o cursor sobre o gráfico, podemos saber, para cada país, o número de pessoas vacinadas por cada 100. Por exemplo, Portugal vacina atualmente 5 pessoas por cada 100 (ou 1 a cada 20).

Segundo informações recentes, o Ministério da Saúde conta vacinar esta semana mais 143 mil pessoas e 27.500 vão receber a 2.ª dose. Portugal é o 31.º país com mais doses por 100 habitantes: 5,4. Ainda assim, longe de Gibraltar, onde já foram administradas mais de 77 doses por cada 100 habitantes ou Israel (76,25 por cada 100 pessoas).

Portugal tem definidas 3 fases:

Fase 1

A partir de dezembro de 2020: Profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados a doentes Profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos Profissionais e residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e instituições similares Profissionais e utentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

A partir de fevereiro de 2021 : Pessoas de idade ≥50 anos, com pelo menos uma das seguintes patologias: Insuficiência cardíaca Doença coronária Insuficiência renal (Taxa de Filtração Glomerular < 60ml/min) (DPOC) ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração Pessoas com 80 ou mais anos de idade

:

Fase 2 (a partir de abril de 2021)

Pessoas de idade ≥65 anos (que não tenham sido vacinadas previamente)

Pessoas entre os 50 e os 64 anos de idade, inclusive, com pelo menos uma das seguintes patologias: Diabetes Neoplasia maligna ativa Doença renal crónica (Taxa de Filtração Glomerular > 60ml/min) Insuficiência hepática Hipertensão arterial Obesidade Outras patologias com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente, em função do conhecimento científico



Fase 3 (em data a determinar após a conclusão da segunda fase)

Toda a restante população elegível, que poderá ser igualmente priorizada.

Números da Vacinação

