As primeiras versões beta do Android 12 deverão começar a ser disponibilizadas para programadores ainda no final deste mês. Como habitualmente, deverá chegar ao público geral apenas em setembro, mas, entretanto, é preciso preparar tudo para esse momento.

Existem algumas informações já reveladas, no entanto, estas poderão ser as primeiras imagens deste SO da Google e mostram mais alguns pormenores.

Com as versões beta a chegar aos programadores, a Google já terá um esboço bastante consistente daquilo que será o Android 12. Agora, imagens que poderão fazer parte da documentação que está a ser preparada para tal fim parece que foram divulgadas na Web.

Nessas imagens vemos, aparentemente capturas de ecrã com algumas das novidades que farão parte do novo Android 12, ainda que não se possa confirmar a veracidade de tais imagens.

O novo painel de notificações do Android 12

Numa das imagens podemos ver aquilo que poderá ser o novo painel de notificações desta nova versão do sistema operativo. Ao invés do fundo transparente, agora vemos uma lista de notificações com fundo opaco. Neste caso, o fundo é bege, mas esta cor deverá variar conforma o tema escolhido.

A separação entre a secção “conversas” com o resto das notificações mantém-se, mas os cantos arredondados de cada notificação são mais pronunciados nestes desenhos. Há também visível um ajuste do número de blocos de definições rápidas que são mostrados quando o painel de notificação é parcialmente expandido. Em concreto, foi reduzido de 6 para 4, fazendo com que cada ícone fique maior.

Além disso, as posições da data e do relógio foram trocadas e há novos indicadores de privacidade no canto superior direito. Nomeadamente, é indicado se a câmara e o microfone estão a ser utilizados. Aparentemente é algo que já está a ser testado há pelo menos 2 anos, a Apple já o tem no seu iOS e, portanto, é natural que surja agora no Android.

Melhorias nos Widgets

Os Widgets no Android deverão receber melhorias em termos de organização… o que podemos agradecer em parte à Apple que veio trazer ao seu iOS um novo conceito visual.

Por exemplo, o widget associado a um chat poderá mostrar mensagens recentes. Os widgets de conversação poderão ser uma das boas novidades deste sistema. Além disso, se por exemplo alguém telefona, o widget pode mostrar as conversas chamadas perdidas.

Não deverá faltar muito para percebermos realmente se estas novidades se confirmam, além de muitas outras que farão parte do novo Android 12.