A chegada o Cyberpunk 2077 à arena dos jogos não tem sido simples. Para além de todo o tempo de atraso que teve, o jogo mais esperado dos últimos tempo trouxe muitas falhas e até problemas de segurança aos utilizadores.

A culminar com todos estes problemas, surge mais um, desta vez com a empresa que criou o jogo. A CD Projekt Red foi vítima de ransomware e tudo aponta para que o código fonte do Cyberpunk 2077 e outros foi acedido.

Cyberpunk 2077: mais problemas graves

Cada semana que passa parece trazer novos problemas para o Cyberpunk 2077 e para a CD Projekt Red. Depois de uma espera anormalmente grande, o jogo mais esperado dos últimos anos viu finalmente a luz do dia, apenas para mostrar que não estava pronto.

As falhas e os problemas são constantes e a CD Projekt Red tem feito tudo para os resolver. Os muitos patches têm sido lançados, muitas vezes trazendo ainda mais problemas para os utilizadores. Agora, e numa situação que não se esperava, a empresa revelou estar a ser vítima de ransomware.

CD Projekt Red vítima de ransomware

Foi a própria CD Projekt Red que anunciou esta nova situação na sua conta do Twitter, revelando a extensão do problema. No tweet onde dá conta do problema, revelou ainda o bilhete que os atacantes deixaram depois do seu ataque.

Do que pode ser visto, os hackers revelam que têm acesso ao código fonte do Cyberpunk 2077, do Witcher 3, do Gwent, e de “uma versão não lançada do Witcher 3”. Estão a ameaçar revelar este código, documentos legais e outros, financeiros e de recursos humanos. Tudo depende agora do pagamento exigido.

A procura do ponto de falha e da normalidade

A CD Projekt Red está agora a tentar repor toda a sua infraestrutura interna, recorrendo a backups e a outras cópias de segurança existentes. Para além disso já alertaram as autoridades para que possam ajudar na identificação dos hackers.

Depois de todos os problemas que o Cyberpunk 2077 trouxe, com problemas, devoluções e até processos, este é mais um problema grave. A empresa deverá reagir e tentar assim manter todo o seu código longe de quem possa usá-lo para proveito próprio.