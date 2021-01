O novo sistema operativo Google poderá receber uma pequena funcionalidade que existe no iOS há vários anos e é imensamente utilizada. Assim, através da tecnologia Nearby Share, os utilizadores Android 12 poderão facilmente partilhar a password do WiFi com quem estiver perto.

O Nearby Share permite a transferência de dados via Bluetooth e Wi-Fi. Assim, de forma simples, será possível a troca rápida de curto alcance de vários tipo de ficheiros.

Para que serve esta funcionalidade?

O cenário de utilização é fácil de explicar e verá a utilidade desta nova funcionalidade. Por exemplo, está num local com rede WiFi e alguém, seu conhecido, quer ligar-se a essa rede.

Então, vai receber uma notificação para partilhar a palavra-passe com esse seu contacto que precisa do acesso.

Apesar de ser uma pequena utilidade, é das mais “amadas” no sistema operativo da Apple. Este sistema apareceu em 2017 no iOS 11 e, desde então, tem sido muito utilizada, pois facilita imensamente a partilha da palavra-passe do WiFi.

Nearby Share no Android 12

Conforme já havíamos dado a saber há um ano, o Nearby Share equivale ao AirDrop (da Apple) no Android. Esta tecnologia irá permitir mais do que transferir ficheiros.

Assim, no Android 12, a ferramenta também poderá contar com um recurso que oferece esta simplicidade e partilha de uma palavra-passe do Wi-Fi, dispensando a necessidade de a ter de ir ler ao router, ou de ter de apontar a câmara para um QR Code, disponível desde o Android 10.

Esta futura proposta de funcionalidade foi encontrada pelo XDA Developers, no Android Open Source Project. Numa publicação nesta quarta-feira passada, um engenheiro da Google deu algumas pistas sobre os planos de alterar algumas áreas do Android com o intuito de facilitar a partilha de Wi-Fi com outros dispositivos.

Assim, o ecrã, por exemplo, poderá ter um botão que, quando selecionado, inicia a comunicação com outros smartphones (ou tablets) próximos e enviaria a palavra-passe para se ligar de forma automática à rede.

Já se começa a falar mais do próximo Android 12. Uma das novidades que já aqui indicámos, é o facto de este sistema conseguir hibernar aplicações e, assim, poupar espaço no smartphone. Mas há ainda muito mais para descobrir.

