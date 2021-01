Apesar de estar ainda a ser lançado por muitas marcas a atualização para o Android 11, a Google já está a preparar a próxima versão do seu sistema operativo móvel. Ainda se sabe muito pouco, mas há novidades que parecem poder ser vistas no código.

Foi precisamente uma destas novidades que surgiu agora, e que parece ir dar uma nova vida ao Android 12. Esta versão parece que irá ter a capacidade de hibernar apps e assim conseguir poupar espaço no smartphone.

Surgiu uma novidade do Android 12

A Google tem conseguido, ao longo dos anos, melhorar o Android em pontos-chave. Estas melhorias chegam a cada nova versão, tentando tornar este sistema mais simples de gerir. Ao mesmo tempo, quer ficar mais simples de atualizar, algo que ainda não conseguiu plenamente.

Uma novidade foi descoberta agora no código da próxima versão deste sistema, mostrando que este trabalho já foi iniciado. O Android 12 está já a ser preparado e em breve poderá ser testado por todos os que têm um smartphone Pixel.

Hibernar apps para ganhar espaço

A descoberta feita revelou que em breve o sistema móvel da Google irá conseguir colocar apps em pausa e ganhar espaço útil no smartphone. Esta indicação surge no código do AOSP (Android Open Source Project) e dá claramente a ideia da sua utilidade.

Este será um modo que é ativo nas apps que deixam de ser usadas no Android e que assim podem hibernar sem impacto para o utilizador. Este estado, em que estas não são usadas e nem têm de estar ativas, pode depois ser usado para as comprimir e assim libertar espaço.

Google ainda não revelou muito sobre esta melhoria

Não fica claro como é que este hibernar irá ser decidido e quais as condições para que tal aconteça. A Google irá continuar a desenvolver esta funcionalidade e provavelmente irá surgir no Android 12.

A Developer Preview desta versão poderá não deve demorar estar acessível. Nessa altura vão-se conhecer muitas mais novidades sobre o que vai trazer. Este hibernar é inteligente e garante aos utilizadores espaço extra nos smartphones, simplesmente ao comprimir o apk e os ficheiros das apps.