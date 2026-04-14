Google traz à app Mensagens o que o Android sempre precisou

O Google Mensagens está a lançar uma nova funcionalidade chamada Reciclagem, que permite aos utilizadores recuperar conversas apagadas em até 30 dias antes de serem eliminadas. Funciona como uma rede de segurança, permitindo restaurar ou eliminar mensagens de forma permanente no Android, e pode ser acedido através do menu de perfil na aplicação.

Google traz à app Mensagens uma novidade importante

A Google está a lançar uma nova funcionalidade bastante útil para o Google Mensagens: a Reciclagem. Muitas pessoas acham que esta funcionalidade deveria ter sido incluída desde o início, e agora finalmente chegou. A Google anunciou esta funcionalidade no mês passado, mas agora está a disponibilizá-la amplamente. A Reciclagem serve como uma espécie de rede de segurança.

Quem apagar uma conversa acidentalmente, poderá encontrá-la lá antes desta ser apagada para sempre. Ou, quem precisar de recuperar uma conversa por algum motivo, ela estará lá. Note-se que ela não ficará na reciclagem para sempre. A Google irá mantê-la lá durante 30 dias e depois será excluída permanentemente. Pode-se aceder às conversas excluídas tocando no ícone da Reciclagem.

Se se está a perguntar onde se encontra, abra o Google Mensagens e toque no ícone/foto do seu perfil no canto superior direito. Assim que o menu abrir, verá o ícone da Reciclagem. Note que o mesmo período de 30 dias não se aplica aos dispositivos Android Go. Se utilizar um dispositivo Android Go, terá 7 dias antes de a conversa ser apagada para "libertar espaço".

Android sempre precisou desta nova funcionalidade

Ao aceder à pasta Reciclagem, surgirá uma lista das conversas e quantas mensagens estão em cada uma. Pode-se apagar todas manualmente, ou apagar conversas individuais. A funcionalidade de restauração também está incluída, caso se necessite de recuperar uma conversa.

Muitos devem questionar-se o que acontece se o utilizador receber uma nova mensagem numa conversa que foi apagada. A resposta é simples. Apenas essa nova mensagem irá aparecer na lista principal de mensagens. Todas as outras mensagens permanecerão na reciclagem.

Esta novidade já está a surgir em cada vez mais smartphones Android, o que revela que a Google já está a massificar a sua disponibilização dentro do seu ecossistema. Ainda assim, e caso não esteja já presente, deverá chegar em breve. Basta garantir que a aplicação Mensagens do Google está atualizada para a versão mais recente.