Com a migração do WhatsApp que está a decorrer, muitos optaram por uma das mais conhecidas opções. Falamos do Signal e de todas as suas caraterísticas e funcionalidades, que se provam ser das mais seguras.

Sendo esta mais uma app que está presente no smartphone, importa potenciá-la e tirar dela o máximo. Assim, é lógico que esta seja também usada como app de mensagens SMS no seu Android. Veja por isso, como configurar e usar o Signal como a sua app de SMS.

Para além de todas as funcionalidades de segurança e privacidade, os programadores do Signal deram-lhe alguns extras. Falamos em concreto da possibilidade de ser usada como app de mensagens SMS.

Como configurar o Signal

Ativar esta funcionalidade é um processo simples e que qualquer um pode fazer. Basta abrir as Definições do Signal, carregando na fotografia do utilizador que esta no topo. Vai de seguida ser aberto um novo menu, com várias opções presentes. Nesta lista devem escolher a primeira opção presente, com o nome SMS e MMS.

De seguida, devem escolher a primeira opção, o que irá abrir a lista de apps presentes no smartphone e que podem tratar das mensagens SMS. Devem aqui escolher o Signal. Se pretenderem, podem também escolher a opção para receber relatórios de entregas.

Usar esta app de mensagens SMS

Agora que o Signal é já a app de mensagens SMS, é hora de começar a ser usada para esse fim. Naturalmente que o contacto não tem de estar na app, podendo ser chamado de qualquer lado, quer dentro do Signal, quer na app de chamadas, por exemplo.

Ao escrever a mensagem pretendida, devem depois mudar para o modo SMS. Para isso devem carregar continuamente no ícone azul, até surgir o menu. Aqui devem escolher a opção SMS inseguro e avançar. Para enviar a mensagem só precisam agora de escolher o ícone cinzento.

É desta forma simples que podem passar a usar o Signal como a sua app de mensagens SMS. Lembrem-se de alterar o envio se quiserem mudar para o modo seguro dessa conversa para não enviarem sempre mensagens SMS.