A Google está já a desenvolver o Android 12 a um ritmo acelerado. Espera-se que seja apresentada em breve uma primeira versão de testes, e por isso as novidades começam a surgir, olhando ao código do AOSP.

A mais recente pode ser uma novidade muito importante para os utilizadores. Do que foi visto, as atualizações do Android 12 podem tomar uma nova fonte, passando a ser recebidas diretamente da loja da Google, a Play Store.

Ainda é muito cedo para saber o que o Android 12 irá trazer e que novidades a Google está a preparar. Ainda assim, e do que tem sido possível ver no código fonte do AOSP (Android Open Source Project), há muitas novidades a caminho.

Atualizações passam a chegar pela Play Store

Uma que foi recentemente descoberta dá conta da chegada das atualizações pela Play Store. Até agora eram independentes e isoladas do sistema, mas vão ser incorporadas. Este será feito pelo já conhecido Project Mainline, que quer facilitar este processo.

Do que é possível ver, o ART (Android Runtime) vai passar a ser um módulo do Project Mainline. Isto abre as portas a algo que era já esperado há muito tempo. Será possível enviar diretamente atualizações para partes vitais do Android sem ter de atualizar o sistema todo.

Controlar o acesso das apps do Android à Internet

Outra novidade encontrada no AOSP tem a ver com a rede e o acesso das apps à Internet. Ainda não é a tantas vezes pedida firewall do sistema, mas aproxima-se já muito deste objetivo. Irá garantir ou bloquear o acesso dependendo das opções que o utilizador atribuir.

Todas as apps que tiverem a permissão CONNECTIVITY_USE_RESTRICTED_NETWORKS vão conseguir comunicar. Esta deverá ser sempre atribuída às apps e módulos do Android e algumas apps que o fabricante instalar antecipadamente.

Estas são ótimas notícias para os utilizadores do Android 12 que assim chegará mais facilmente. Também será dados um maior controlo aos utilizadores, podendo decidir que apps acedem à Internet e de que forma o fazem. Espera-se que a primeira versão do sistema da Google chegue já em fevereiro.