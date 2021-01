Desde que a Apple lançou os seus primeiros computadores Mac com o SoC M1, que é tentado colocar outros sistemas a correr aqui. A luta não tem sido simples, mas os resultados positivos têm surgido, tanto do lado do Windows como do Linux.

Uma notícia agora revelada veio dar conta de uma grande vitória. O Linux já corre nos novos Mac e no SoC M1, sem qualquer alteração ou sem qualquer configuração complicada. Está assim aberta uma nova porta para estes computadores e para esta arquitetura.

O Linux já corre nos novos Mac

Foi o próprio criador do Linux, Linus Torvalds, que disse querer ver o seu sistema a correr nos Mac com o SoC M1. Este processo iniciou-se assim que estas máquinas foram colocadas no mercado, sendo um processo que foi tendo resultados de forma periódica.

A boa notícia é que este processo foi já conseguido de forma nativa, não recorrendo à virtualização ou emulação. Esta é a abordagem que tem sido usada no Windows e que aparentemente é por agora a forma de ter este sistema a correr.

Um novo sistema completo para os Mac da Apple

Com uma simples Pen USB é agora possível fazer o arranque do Linux no Mac mini M1. Quem revelou esta conquista foi Chris Wade, responsável tecnológico da Corellium, uma empresa especializada em virtualização.

Esta versão do Linux não é mais que um Ubuntu, na sua vertente para o Raspberry Pi, que também assenta na arquitetura ARM. Depois de outras versões testadas, esta acabou por ser a mais estável e que traz suporte para USB, I2C e DART.

Há ainda limitações no SoC M1

Infelizmente esta versão não vem isenta de problemas. Um dos mais relevantes é mesmo na parte da rede, sendo necessário usar um adaptador USB. Há ainda outras questões, como a ausência de aceleração gráfica por hardware, ficando por agora baseada em software.

Como se pode ver, mesmo com esta conquista e esta vitória, há ainda muito trabalho a ser feito. Tudo o que é necessário foi já publicado no GitHub e pode ser acedido por todos. Está assim conseguida uma das mais pedidas evoluções para este SoC na Apple.