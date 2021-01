A linha Galaxy Note tem sido uma presença constante na oferta da Samsung. Estes smartphones oferecem uma experiência completamente diferente dos restantes, por reunirem elementos totalmente diferentes do habitual.

Os rumores andam a acumular-se há alguns meses e têm revelado que a Samsung poderia estar a preparar-se para terminar com os Note. Uma nova informação, vinda de um conhecido leaker, veio agora dar mais uma certeza. A Samsung vai mesmo acabar com os smartphones da linha Note.

Está a chegar o fim de uma era?

Os Galaxy Note são smartphones únicos. A Samsung tem insistido na presença de algo que muitos julgavam ultrapassado, mas que dá provas de ter ainda uma utilidade grande. Falamos da S Pen e de tudo o que esta consegue dar a estes equipamentos.

Mesmo com todo o sucesso que tem tido ao longo dos anos, os Note podem estar com os dias contados na oferta da Samsung. Os vários passos que a marca tem dado têm dado provas e certezas disso, mas ainda sem ter dado qualquer confirmação.

Galaxy Note está mesmo a ser descontinuado

A chegada da S Pen aos novos Galaxy S21 e a outros equipamentos no futuro veio reafirmar esta ideia. Há ainda a questão da possível chegada de um novo smartphone dobrável, mais barato, que assim ocupa o espaço do Note, com uma forma diferente.

Pois agora o conhecido leaker UniverseIce publicou um tweet que vem dar mais uma certeza sobre esta possível decisão. Com a o texto Galaxy Note e uma imagem com a mensagem The End fica muito pouco por dizer. O fim parece ter sido confirmado.

Qual a alternativa da Samsung para este smartphone

Apesar de ser objetivo na mensagem, fica por saber muito sobre este fim do Galaxy Note. A Samsung não vai abdicar de um elemento destes sem ter a certeza de que o consegue substituir. A dúvida é se será um novo foldable ou se uma nova proposta.

A ser verdade esta decisão, ela vem colocar um fim a uma das linhas de maior sucesso da Samsung nos últimos anos. O Galaxy Note provou certamente a sua utilidade na popularidade que teve e na inovação que foi apresentando.