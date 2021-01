Raspberry Pi Pico chegou e custa cerca de 3 euros

Apesar de todos os produtos que existem no segmento dos mini PC, o Raspberry Pi continua a ser o mais popular do mundo. A par do mini PC, a Raspberry Foundation tem também colocado no mercado várias pequenas placas de programação.

A mais recente placa é a Pi Pico que está apenas disponível por cerca de 3 euros (4 dólares).

Chama-se Raspberry Pi Pico e é a nova placa da Raspberry Foundation que pode ser usada para os mais diversos cenários. A placa é de pequena dimensão e tem um conjunto de especificações muito interessantes.

De acordo com o que foi revelado, o Raspberry Pi Pico tem as seguintes características:

No mundo há muitos projetos com o Raspberry Pi como microcontrolador. Um microcontrolador é diferente de um microprocessador, que contém apenas um CPU. O Raspberry Pi Pico inclui um processador integrado, uma pequena quantidade de memória e outros recursos para que se criem projetos interessantes. De acordo com o que foi publicado pela Raspberry Foundation – ver aqui.

Today, we’re launching our first microcontroller-class product: Raspberry Pi Pico. Priced at just $4, it is built on RP2040, a brand-new chip developed right here at Raspberry Pi. Whether you’re looking for a standalone board for deep-embedded development or a companion to your Raspberry Pi computer, or you’re taking your first steps with a microcontroller, this is the board for you.