Procura um smartwatch? Temos sugestões económicas para si

O smartwatch é hoje uma peça de tecnologia indispensável para quem pratica desporto e necessita monitorizar a sua atividade. Ao mesmo tempo, permite que ande sempre ligado, já que todas as notificações do smartphone podem ser vistas no pulso, minimizando as vezes que se desbloqueia o smartphone.

Se está também a precisar de uma motivação extra para praticar mais exercício físico, ou se precisa de estar atento às notificações, mas não quer andar sempre com o smartphone atrás, temos sugestões acessíveis para si.

Xiaomi Mi Watch Lite

O Xiaomi Mi Watch Lite é um dos mais recentes lançamentos da Xiaomi no segmento dos smartwatches. Tem um ecrã tátil de 1,4″, com resolução de 320 x 320 píxeis.

Uma vantagem deste relógio prende-se então com o facto de trazer GPS integrado. Além disso, ainda tem Bluetooth 5.1, é resistente a água até 5ATM e monitoriza 11 atividades desportivas. Em termos de autonomia, a Xiaomi refere que pode oferecer até 10 dias de utilização com uma única carga.

O smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite está disponível por de 56 € (código de desconto CC0225) apenas na cor preta. O envio é gratuito e não está sujeito a taxas adicionais, utilizando o método Duty Free Shipping / Frete grátis.

Xiaomi Mi Watch Lite

Xiaomi Mi Watch Color

O Xiaomi Mi Watch Color tem ecrã circular, com tecnologia AMOLED, com um tamanho de 1,39″. A resolução é de 454 x 454 píxeis.

Este relógio oferece então ligação Bluetooth 5.0, tem 2 GB de armazenamento interno e ainda 512 MB de armazenamento interno. Permite atender chamadas via Bluetooth, o que é uma grande vantagem, evitando que perda chamadas importantes quando está impedido de aceder ao smartphone.

Além disso, oferece sensor de batimentos cardíacos, pedómetro, monitoriza o sono e ainda alerta quando está demasiado tempo sem se mexer. Adicionalmente, destaca-se o GPS integrado e a resistência a água 5ATM.

Segundo o fabricante, a autonomia pode chegar até aos 14 dias. No entanto, para quem pratica desporto de forma intensiva, a autonomia poderá baixar substancialmente para 2 dias.

O Xiaomi Mi Watch Color está disponível por 89,99 € nas cores preto e prata.

Xiaomi Mi Watch Color

North Edge NL03

O North Edge NL03 apresenta também um design de relógio mais clássico, mas com todas as funcionalidades exigidas num bom relógio inteligente. O mostrador é assim composto por liga de zinco e vidro temperado.

Além disso, tem sensor de batimentos cardíacos, mede a pressão sanguínea e tem pedómetro, medindo distâncias e calorias consumidas. Faz ainda monitorização do sono, entre muitas outras opções. Todas as notificações que chegam ao smartphone podem então ser vistas no pulso.

O relógio é bastante acessível e está disponível nas cores preto, prata e rosa, por cerca de 25 €.

North Edge NL03

Smartwatch Y68

Em termos de design, o Smartwatch Y68 é semelhante ao Xiaomi Mi Watch Lite, com o ecrã retangular de 1,3″ com resolução de 240 x 240 píxeis. Inclui certificado IP67 de resistência a água e a poeiras.

É ideal para monitorizar atividades físicas e o sono. Ligado ao smartphone, irá receber também uma série de notificações, incluindo de SMS e chamadas. Adicionalmente, pode servir de obturador da câmara do smartphone.

Este modelo é o mais básico de todos, com um preço de apenas 7,64 €. No entanto, para utilizadores menos exigentes pode ser uma boa opção.

Smartwatch Y68