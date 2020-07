A Apple introduziu muitas novidades no iPhone com o novo iOS 14. Entre elas, várias dizem respeito à segurança e privacidade do utilizador, uma área onde cada vez mais vemos a empresa de Cupertino a apostar. Assim, quem instalou a versão beta do novo sistema operativo, notou de certeza a presença de dois pontos luminosos, ora verde, ora laranja, no canto superior direito. Seguramente já se questionaram para que servem estes pontos.

Conforme iremos ver, a Apple dá um alerta ao utilizador para diversas ações inerentes às aplicações. Vamos então perceber para que servem estes indicadores.

iOS 14 traz notificações visuais ao utilizador

Conforme podemos perceber, em vários momentos de ação do iPhone, aparecem uns pontos na barra de status, no canto superior direito. Acontece que estes pontos são realmente indicadores informativos que ajudam a tranquilizar e proteger a sua privacidade. Nos MacBooks e iMacs, a Apple possui um LED verde físico que fica ao lado da webcam.

Assim, quando a câmara é ativada, a luz do LED acende para informar que uma aplicação no seu sistema está a utilizar câmara que está a mostrar o que se passa em frente a ela. Contudo, o iPhone e o iPad não possuem LEDs físicos, portanto, a Apple simulou a experiência através do software.

O que significa o ponto laranja no iPhone?

O ponto laranja significa que uma aplicação no seu smartphone está a usar o microfone. Como tal, o utilizador saberá que o microfone está a ouvir e poderá estar a gravar. Poderão verificar que, se usarem, por exemplo, a Siri ou o Dictafone, ou mesmo se na app Notas usarem o ditado, esse ponto aparecerá de imediato.

Supondo que todas as aplicações irão agir e boa-fé, o ponto laranja deve aparecer apenas quando o microfone for ativado. Assim, se numa qualquer aplicação verificar que o microfone não tem razão para estar ligado, isso será um alerta de que essa aplicação está a abusar da sua privacidade. Então, pode e deve contactar o responsável por essa app (por exemplo, nas avaliações da app na App Store) e reportar o que se está a passar (pode ser um bug na app e nada mais que isso, atenção!).

Nas versões anteriores do iOS, os utilizadores não sabiam quando o microfone estava a ser usado, a não ser quando a aplicação estivesse em segundo plano. Quando as apps gravam o som do microfone, estando em segundo plano, o iOS mostra um indicador vermelho no lado esquerdo do notch.

Este comportamento não mudou no iOS 14, mas agora a luz laranja aparecerá no lado direito do notch em simultâneo.

O que significa o ponto verde no iPhone?

O ponto verde aparece quando uma aplicação está a usar a câmara, como, por exemplo, ao tirar uma fotografia. O acesso à câmara implica também o acesso ao microfone; nesse caso, o utilizador não verá o ponto laranja separadamente. A cor verde corresponde aos LEDs usados ​​nos produtos MacBook e iMac da Apple.

Se uma aplicação estiver a ter acesso à câmara quando não fizer sentido, isso pode significar que a app está a invadir a sua privacidade. O iOS não sabe a razão para que a app tenha acesso ao hardware naquele momento. Como tal, se sentir que não faz sentido, faça saber ao programador da app, usando, por exemplo, o contacto que existe na descrição da app na App Store.

Central de Controlo “recentemente”

Se visitar a Central de Controlo, nos minutos seguintes ao ser usado o microfone ou a câmara, verá que é dada a indicação que estes recursos foram usados. Assim, como pode ver na imagem seguinte, será mostrado o tipo de acesso (microfone ou câmara) e o nome da aplicação que usou o sensor. Isso fornece uma camada extra de transparência, caso tenha perdido o pequeno indicador de ponto circular.

Portanto, estas indicações luminosas são mais uma camada de proteção para não deixar as aplicações invadirem a privacidade e segurança do utilizador. Não é para decorar o seu ecrã, tenha isso presente para se sentir com mais segurança ao usar o seu iPhone.

