Norton 360 for Gamers – uma poderosa ferramenta de proteção dedicada aos jogadores

O mercado dos videojogos é um dos mais poderosos no mundo da tecnologia o que faz dele, claro, um alvo apetecível para cibercriminosos, incluindo outros jogadores, algo que acontece com muita frequência. Ataques de Phishing, roubo de identidade, fraude financeira, violação da privacidade e roubo de passwords são outros dos casos a que muitos gamers estão sujeitos.

Então qual é a solução? A Norton tem uma solução desenhada ao lado de jogadores experientes, suprindo assim as suas necessidades, mantendo a segurança em primeiro lugar. É o Norton 360 For Gamers, que vai ainda mais além de um simples antivírus.

Gamer, um alvo a atacar

O mundo inteiro conta hoje com 1,22 mil milhões de jogadores de PC em todo o mundo e espera-se que este ano esse número suba para os 1,4 mil milhões. Apesar de o número de jogadores de consolas ser maior, a verdade é que é no PC que mais necessidade de segurança existe por satisfazer.

Os jogadores são um alvo apetecível por parte dos cibercriminosos e existem alvos comuns. Um grande mercado gaming que é apetecível para os ataques é o asiático. Neste caso em concreto, há muita pirataria do Windows e, é claro, muitas atualizações deixam de ser feitas, colocando estes utilizadores em situações muito vulneráveis em termos de segurança.

Sabemos que passwords fortes são meio caminho andado para garantir segurança online. Contudo, roubos de palavras-passe no mundo do gaming têm provado que os jogadores não são muito preocupados com este tema, tendo um grau de dificuldade muito baixo.

Depois, tal como já foi referido, os jogadores mais jovens são muitas vezes enganados pela sua inexperiência, aliciados a aceder a fóruns da especialidade, mas que, na verdade, não passam de esquemas para ataques de phishing.

Jogador que rouba jogador tem 100 anos de perdão?…

Infelizmente, outra realidade que assola este universo é o ataque por parte de outros jogadores. Estamos num universo com uma natureza competitiva enorme, onde há inveja e mau desportivismo, o que é meio caminho andado para se tentar atingir outros jogadores.

Com os streamings de jogos cada vez mais predominantes e com uma enorme componente social, há relatos de jogadores que são intimidados e mesmo assediados.

Em resumo, tudo isto pode levar a dispositivos vulneráveis, ataques de phishing, roubo de identidade, fraude financeira, roubos de passwords e violação da privacidade.

As principais ameaças para um jogador

Para criar um sistema de proteção dedicado a um segmento específico é necessário perceber, junto de quem está dentro dele, quais as suas necessidades concretas. Por isso, a Norton ao desenvolver um antivírus para o universo gaming fê-lo com a estreita colaboração dos jogadores.

Neste processo foram apontadas algumas das principais ameaças a combater. Ataques DDoS que causam perturbações e comprometem múltiplos sistemas, ataques de Spoofing em sites falsos criados para roubar credenciais, roubo financeiro através de ransomware ou scareware e ataques de Brute Force e Keyloggers para espiar passwords, são alguns dos exemplos. As credenciais de contas, por exemplo, têm grande valor e, por isso, são muito desejáveis.

Há ainda fatores a considerar. Um antivírus pode ser demasiado intrusivo e isso não pode comprometer de modo algum a experiência de jogo. Portanto, neste processo, foi exigido que houvesse uma suspensão de popups e notificações, que a proteção em segundo plano usasse poucos recursos, houvesse proteção de Firewall mesmo durante o jogo, que os updates fossem pausados e adiáveis, além de que a interface deveria ser intuitiva e que houvesse um bom suporte técnico.

Norton 360 for Gamers: mais do que um antivírus

Com a popularidade dos jogos online a crescer, os jogadores são alvos cada vez mais frequentes de ciberataque. Pensado nos jogadores de PC (Windows e Mac), esta solução pode ser estendida para as plataformas móveis Android e iOS, principalmente porque hoje os grandes jogos também já são desenhados para elas.

A ferramenta de segurança Norton 360 For Gamers vai além do Antivírus. Esta oferece um pacote de proteção para o equipamento, para os dados, para a ligação da Internet e inclui ainda monitorização de identidade da LifeLock.

De forma resumida, o utilizador pode contar com:

Segurança de Dispositivo (AV) : direcionado a ataques de Phishing via texto e e-mail e falhas de segurança em jogos e sites.

: direcionado a ataques de Phishing via texto e e-mail e falhas de segurança em jogos e sites. VPN : ter um IP anónimo pode evitar ataques DDoS e outros ataques como DOXXing e SWATing

: ter um IP anónimo pode evitar ataques DDoS e outros ataques como DOXXing e SWATing DWM : monitoriza o seu email de jogo e outros dados sensíveis na DarkWeb. Se for lá encontrado, a Norton vai notificá-lo

: monitoriza o seu email de jogo e outros dados sensíveis na DarkWeb. Se for lá encontrado, a Norton vai notificá-lo Backup de 50 GB : guarde os seus clips de jogo na Cloud Norton, libertando espaço na máquina.

: guarde os seus clips de jogo na Cloud Norton, libertando espaço na máquina. SafeCam : mantenha controlo da câmara para garantir que só está ligada quando quer.

: mantenha controlo da câmara para garantir que só está ligada quando quer. Password Manager : proteja-se do risco de utilizar passwords frequentes.

: proteja-se do risco de utilizar passwords frequentes. Controlo Parental: porque há cada vez mais jogadores demasiado jovens, o controlo dos pais é essencial para as suas experiências online.

Com isto haverá uma otimização de alertas e notificações para proporcionar a experiência de jogo que se deseja e o nível de proteção de que se precisa.

Alguns detalhes

Com mais de 25 anos de experiência em cibersegurança para consumidores, a tecnologia Norton bloqueia mais de 7 milhões de ameaças por dia, em média. Agora, toda essa experiência e o trabalho ao lado de alguns dos maiores jogadores do mundo, permitiu criar também proteção para o mundo gaming.

O Norton 360 for Gamers inclui tecnologia multicamadas avançada para ajudar a bloquear ciberameaças e ataques direcionados ao seu PC e outros dispositivos, bem como para ajudar a proteger as informações da sua conta de jogos.

A solução parte de uma interface bastante simples e intuitiva, com recursos ajustáveis às necessidades de cada jogador. A primeira opção refere-se à segurança do dispositivo. Aqui, há que referir que uma licença pode ser estendida até três dispositivos, o que é uma vantagem muito grande, abrangendo esta segurança pelos principais dispositivos da família, por exemplo.

A utilização de uma VPN para ter um IP anónimo pode ser fundamental para evitar ataques DDoS, DOXXing ou SWATing. Nesta solução basta um clique para ativar, podendo escolher a região de ligação facilmente.

O controlo parental, por exemplo, requer a criação de uma conta para a criança e depois ajustar os parâmetros que se pretendem controlar. Ideal não só para jogos, mas para toda a sua atividade online.

Para o ambiente de jogo é fundamental que o utilizador não seja perturbado, então alertas de menor relevância não são mostrados, como seriam noutras circunstâncias. Por exemplo, alertas de atividade em segundo plano, aviso de extensões de browser, avisos do ciclo de vida de produto e notificações de ação rápida.

Preço e disponibilidade

O Norton 360 for Gamers é indicado para jogadores casuais e intensivos, disponibilizando várias camadas de proteção para os seus dispositivos, contas dos jogos e recursos digitais.

Está atualmente disponível por apenas 34,99 €, para o primeiro ano. Este serviço oferece proteção até três dispositivos, incluindo PC, Mac, smartphones e tablets (Android e iOS).

Norton 360 For Gamers