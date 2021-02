Apple Watch também ajuda a cuidar do coração dos portugueses

São cada vez mais os casos onde o Apple Watch deteta que algo nos sinais vitais dos seus utilizadores não está bem. Foi assim com Cristina Dias quando o seu smartwatch da Apple a alertou para chamar a ambulância. A utilizadora de 52 anos, já tem este dispositivo há cerca de 3 anos. Passou do Apple Watch Series 3 para o Series 4, que permite ECG e poderá ter sido um passo vital na sua vida.

O Apple Watch monitoriza permanentemente o coração dos utilizadores e executa com precisão um eletrocardiograma de um elétrodo. No hospital Cristina mostrou aos médicos o resultado e ficou surpresa com os comentários.

Apple Watch alertou a utilizadora que deveria chamar a ambulância

Cristina Dias contou ao Pplware que se estava a sentir incomodada com o ritmo do seu coração. Sentia o coração “aos saltos”. Então, depois dos alertas do relógio decidiu fazer um ECG com o Apple Watch. O resultado foi taxativo, ao ponto da aplicação ter sugerido à utilizadora de Cascais uma visita ao hospital com urgência.

Decidiu levar a sério o aviso e foi para as urgência da unidade hospitalar. No hospital fez alguns exames, também fez um eletrocardiograma o que deixou os médicos admirados com a precisão conseguida pelo ECG do Apple Watch.

Cristina refere mesmo que alguns não conheciam esta tecnologia e que mostraram surpresa com a informação obtida.

Mostrei o alerta e o ECG e ficaram espantados com a precisão do equipamento que não conheciam.

Referiu Cristina Dias ao Pplware.

Foi diagnosticada uma arritmia e será seguida pela cardiologia. Está já medicada, teve alta e, de facto, dá outro valor à tecnologia que traz no pulso. O Pplware agradece a disponibilidade da Cristina Dias e deseja rápidas melhoras.

Conforme temos visto, a tecnologia cada vez tem um foco maior na saúde e bem-estar dos seus utilizadores.

