Para apreciadores de jogos de plataformas, esta será uma boa notícia: Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte (Rift Apart) já tem data oficial de lançamento.

E preparem-se que já não falta muito para podermos jogar a próxima aventura do Lombax mais conhecido do planeta.

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, ou na versão inglesa, Ratchet & Clank: Rift Apart, é um dos exclusivos da PlayStation 5 que mais expetativas tem gerado, em particular para os apreciadores do género platforming.

Em comunicado recente, a Sony Playstation revelou a data de lançamento do jogo, que será no próximo dia 11 de junho.

Em Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, os aventureiros intergalácticos regressam com estrondo e, cabe aos jogadores, ajudá-los a travar um imperador robótico numa demanda para conquistar mundos interdimensionais, sendo o universo de Ratchet e Clank o próximo na sua lista.

O jogo encontra-se em desenvolvimento pelos experientes estúdios Insomniac Games, e vai usufruir de todas as mais-valias que a nova consola da Sony Playstation disponibiliza.

A nova tecnologia do feedback háptico e gatilhos adaptativos no DualSense, causarão sensações físicas diferenciadoras consoante a ação que decorre no ecrã.

Por outro lado, a capacidade de processamento da consola permite que os jogadores possam alternar entre mundos, sem quaisquer tempos de loading, ou seja, a rapidez de acesso aos dados e disponibilização dos mesmos, será extraordinariamente rápida.

Entre outras coisas, nesta aventura interdimensional estonteante, com um elenco de rostos familiares e alguns novos aliados, os jogadores terão a oportunidade de abrir caminho com um arsenal de armas absurdas, sentir o ritmo intergaláctico das fendas entre dimensões enquanto elas combinam novos mundos e jogos e visitar planetas nunca vistos e dimensões alternativas de velhos favoritos.

“Este é um jogo que não seria possível sem o poder da PlayStation 5”, comentou o diretor criativo da Insomniac Games, Marcus Smith, a propósito da demonstração de jogabilidade que o jogo recebeu na Opening Night Live da Gamescom, em agosto do ano passado. “A velocidade do SSD permite-nos saltar pela galáxia quase instantaneamente, e os efeitos especiais como o ray-tracing mostram as capacidades da nova consola”, acrescentou na altura.

Diferentes Edições

Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte terá várias edições disponíveis:

Edição Standard, já disponível para reserva tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Store por 79,99€

Edição Digital Deluxe, que também já pode ser reservada na PlayStation Store por 89,99€

Convém referir que a Edição Digital Deluxe de Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte inclui, o jogo completo, Cinco Conjuntos de Armaduras, Conjunto de Imagens para usar no Modo Fotografia, 20 Raritanium, Banda Sonora Digital e um Livro de Arte Digital.

Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, PEGI 7, chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 11 de junho.