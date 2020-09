Jogabilidade de Ratchet & Clank: Rift Apart revelada

Durante o evento Opening Night Live da Gamescom, o próximo jogo Ratchet & Clank: Rift Apart (que revelámos aqui) recebeu um novo trailer a mostrar que mostra como será jogá-lo.

Venham ver os 7 minutos agora revelados e que mostram o que se pode esperar deste novo jogo do Lombax mais conhecido do planeta.

Os dois amigos Ratchet e Clank estão prestes a regressar e, tal como tivemos ocasião de ver neste artigo, o próximo jogo será lançado para a Playstation 5 e fará uso de todas as potencialidades da nova consola da Sony (como, por exemplo, o recurso ao SSD da consola).

Segundo os responsáveis pelo jogo, a existência de vários mundos que serão percorridos por Ratchet em Rift Apart e que podem ser saltados de um para o outro sem loadings é uma dessas vantagens.

Agora, no evento inaugural da Gamescom deste ano (com formato diferente por razões óbvias), o jogo teve direito a um destaque especial.

Rift Apart teve direito a mais de sete minutos de exibição da jogabilidade do jogo, capturados numa PlayStation 5. Trata-se de imagens de jogo e que mostram um exemplo claro daquilo que os jogadores irão sentir e experimentar quando tiverem o jogo numa consola de Próxima Geração da Sony.

Após a visualização destas imagens agora reveladas, a expetativa em redor do jogo cresce a olhos vistos e prevê-se que este venha a ser um jogo Ratchet and Clank como nunca antes foi visto.

Após esta revelação seguiu-se uma entrevista ao diretor criativo da Insomniac Games Marcus Smith e ao seu designer-chefe Mike Daly.

Marcus Smith, afirma que “este é um jogo que não seria possível sem o poder da PlayStation 5. Estamos a introduzir mundos vibrantes de forma nunca antes vista. A velocidade do SSD permite-nos saltar pela galáxia quase instantaneamente, e os efeitos especiais como o ray-tracing mostram as capacidades da nova consola”.

Mundos novos, Armas novas

No trailer é ainda possível ver algumas das armas novas que Ratchet irá equipar como, por exemplo, a Burst Pistol, Topiary Sprinkler, Shatterbomb, e o Enforcer.

“Graças ao feedback háptico e aos gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense, fomos capazes de fazer com que cada arma do arsenal incrível de Ratchet sejam sentidas de forma única e mais poderosa, como nunca antes” continua Marcus Smith.

Um exemplo do que Marcus referiu é o caso da espingarda de cano duplo Enforcer apresentar vários modos de disparo. Se os jogadores puxarem o gatilho a meio, dispara um único tiro; caso carreguem um pouco mais, irá desencadear uma explosão de cano duplo.

Para os apreciadores deste tipo de jogos, Ratchet and Clank: Rift Apart será certamente um expoente máximo, não só pelas novas capacidades da Playstation 5 mas também pela forma como a Insomniac tem vindo a revelar que as usou para otimizar o jogo.

Contudo, ainda não foi revelada uma data de lançamento concreta.