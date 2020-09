Rússia pode forçar a Apple a reduzir a comissão da App Store para 20%

A Apple e a Google têm estado debaixo de fogo por causa da comissão de 30% que cobram aos programadores quer da venda das apps, quer de conteúdo nelas comercializado. Além disso, a Rússia, tem novamente a Apple na mira por supostas práticas anticoncorrenciais relacionadas com a gestão das aplicações. Assim, foi submetido ao parlamento russo um novo projeto de lei para limitar a comissão de empresas como a Apple e Google aos 20%.

A Rússia junta-se assim a um coro de críticas ao valor cobrado pelas lojas de aplicações.

Rússia pode obrigar a Apple a baixar a comissão para 20%

Um legislador russo apresentou ontem um projeto de lei que visa limitar as comissões de vendas nas lojas de empresas como a Apple e Google. Assim, o projeto de lei, apresentado à câmara baixa do parlamento da Rússia pelo legislador Fedot Tumusov, estipula que as comissões sobre a venda das apps sejam limitadas a 20%. A Apple e a Google (assim como várias outras empresas) cobram atualmente uma comissão de 30% sobre as vendas nas suas lojas.

A lei, se for aprovada, obrigará igualmente os vendedores de aplicações a pagar um terço das suas comissões a um fundo especial de formação para especialistas em TI numa base trimestral.

Reduzir a comissão e ter a capacidade de levar produtos aos utilizadores é uma oportunidade de crescimento para os programadores de TI.

Escreveu Tumusov numa rede social da Rússia.

Guerra aberta contra os 30% de comissões

Esta notícia aparece numa altura de várias vozes discordantes do valor das comissões. Aliás, a encabeçar a lista está a produtora de jogos, a Epic Games, que começou por desafiar a Apple e a Google, face às comissões. Ambas suspenderam a empresa das suas lojas de apps e o conflito agudizou-se.

A Epic recorre à justiça para parar a ação de suspensão de vendas na Apple Store, a Apple insiste na sua política e remove a conta da Epic da App Store, bloqueando mesmo o acesso da empresa à sua área de desenvolvimento. A justiça na primeira instância não dá razão à Epic sobre a sua ação dentro da App Store, mas não concorda com o facto da Apple retirar o acesso à área de desenvolvimento. Como tal, juíza mantém Unreal Engine da Epic Games.

Tudo isto passou a ser visto como uma batalha antitruste entre as empresas, tendo mesmo o Facebook deixado a sua crítica à Apple.

O serviço antimonopólio da Rússia acusou a Apple no mês passado de ter abusado da sua posição dominante no mercado de aplicações móveis através da sua App Store. Exigiu que a empresa corrigisse as violações apontadas. A Apple na época disse que iria apelar da decisão.

