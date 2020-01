Após intenção de desenvolver a sua própria Internet, agora há novas diretrizes para que os smartphones vendidos na Rússia promovam os valores tradicionais russos. Para isso, os equipamentos serão equipados com software específico pré-instalado. Trata-se de uma consequência da legislação assinada por Vladimir Putin, no ano passado.

A Rússia está a traçar planos que dão a entender que se querem isolar do mundo cibernético. Mas será mesmo isso?

Segundo a Reuters, os smartphones, e outros equipamentos, vendidos na Rússia, virão com software pré-instalado que incentive e promova aos valores tradicionais russos. Este processo resulta da legislação assinada por Putin em 2019, requerendo que os smartphones, computadores e SmartTVs vendidos no país, venham com software russo pré-instalado.

Agora, o Serviço Federal Anti-Monopólio Russo elaborou as diretrizes que indicam quais os softwares obrigatórios de instalação. A Reuters teve oportunidade de ver o projeto preliminar, onde é dito que o software pré-instalado deve ajudar “na formação dos valores espirituais e morais que são tradicionais da Rússia“.

No entanto, o documento não especifica quais são esses valores, e o departamento russo ainda não respondeu ao pedido de mais esclarecimentos.

Segundo as diretrizes, o software e as aplicações poderão ser apresentadas para consideração por empresas privadas, entidades do estado ou ao banco central. Os softwares deverão estar concluídos até final de janeiro, sendo depois discutidos com agentes de mercado e submetidos para adoção do governo russo, em março de 2020.

Quem defende a pré-instalação deste software, afirma que poderá ser bom para que as empresas tecnológicas russas se tornem mais competitivas. Contudo, as novas regras não agradam aos vendedores de equipamentos eletrónicos, que se queixam de não terem sido consultados.

