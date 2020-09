Samsung quer desenvolver o seu próprio vidro dobrável para smartphones

O segmento dos smartphones dobráveis tem crescido consideravelmente. A Samsung, Huawei e Motorola são algumas das marcas que apostam forte nesta tecnologia que tem conquistado o mercado, mesmo com um preço mais elevado que os restantes equipamentos.

Atualmente a Samsung tem implementado nos seus equipamentos dobráveis um vidro ultra fino. Mas o objetivo da empresa sul coreana é desenvolver o seu próprio vidro dobrável, através de uma parceria com a Corning.

Samsung vai desenvolver o seu próprio vidro dobrável

Os mais atuais smartphones dobráveis da Samsung Electronics são o Galaxy Z Flip e o Galaxy Z Fold 2. E ambos usam o Ultra Thin Glass (UTG), ou vidro ultra fino, desenvolvido pela Samsung Display. Estes ecrãs são feitos com substrato de vidro fornecido pela empresa alemã Schott.

Mas a marca quer evoluir neste campo e pretende desenvolver a sua própria tecnologia para vidros dobráveis. Por ser uma das mais importantes empresas neste segmento, um dos seus objetivos é conseguir produzir internamente os materiais essenciais para os equipamentos dobráveis.

Nesse sentido, a Samsung tem colaborado com a Corning, a empresa americana de vidro responsável pelo desenvolvimento do popular Gorilla Glass. De acordo com as informações, a Corning está a produzir o seu vidro dobrável internamente, mas agora recebeu uma grande quantidade de pedidos de substrato de vidro da Samsung Electronics.

Segundo o que o porta-voz da Corning referiu ao canal ETNews, atualmente a fabricante está a fornecer substrato de vidro dobrável para uma empresa, mas não pode revelar o nome do seu cliente.

O departamento de smartphones da marca sul coreana pretende assim desenvolver o seu próprio vidro dobrável e isso poderá trazer vantagens aos consumidores. Isto porque a empresa sul coreana poderá conseguir reduzir o preço dos seus ecrãs e, consequentemente, o preço dos smartphones dobráveis.

Atualmente a Samsung Display fornece apenas vidro ultra fino para a Samsung Electronics, mas segundo os rumores a chinesa Huawei terá recentemente feito encomendas para os seus equipamentos dobráveis.