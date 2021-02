Samsung: Monitorização de pressão arterial e ECG chegam a mais países (incluindo Portugal)

A aplicação Samsung Health Monitor permite monitorizar o estado de saúde do utilizador e incentivá-lo a atingir os seus objetivos de condição física, no entanto, ainda não está disponível em vários países. Agora, depois de ter recebido marcação CE, vai chegar a 31 novos países.

Assim, alguns wearables da Samsung passam a ser capazes de monitorização da pressão arterial e de eletrocardiograma.

Samsung Health Monitor chega a 31 novos países. Portugal está na lista!

A Samsung anunciou hoje que a aplicação Samsung Health Monitor estará disponível em breve em mais 31 países. Assim, os utilizadores dos relógios Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2 poderão finalmente tirar partido da monitorização da pressão arterial e de eletrocardiograma através desta aplicação. Com isso, podem manter-se mais informados sobre a sua saúde onde quer que estejam e sempre que desejarem.

A aplicação Samsung Health Monitor recebeu a marcação CE em dezembro de 2020, o que permitiu a expansão deste serviço para 28 países europeus. A marcação CE atesta que o dispositivo médico está em conformidade com os requisitos legais estabelecidos na União Europeia.

Assim, utilizadores dos relógios indicados na Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido, passarão a beneficiar de forma integral do controlo avançado da pressão arterial e eletrocardiograma.

Além disso, a aplicação Samsung Health Monitor também será lançada no Chile, Indonésia, e Emirados Árabes Unidos, constituindo assim um total de 31 novos países.

Quase um milhão de pessoas usaram a aplicação Samsung Health Monitor para gerir a sua saúde desde o seu lançamento na Coreia em junho do ano passado. Estamos empenhados em oferecer este serviço inovador de saúde a mais pessoas em todo o mundo, e a expansão mais recente é um marco importante nesta nossa missão.

| TaeJong Jay Yang, Corporate SVP e Head of Health Team, Mobile Communications Business na Samsung Electronics.

Avaliação da Pressão Arterial

A hipertensão é frequentemente associada a doenças cerebrais, renais e cardíacas, e se não for tratada pode causar derrames e doenças coronárias.

Os smartwatches Galaxy podem medir a pressão arterial através da aplicação Samsung Health Monitor, que fornece aos utilizadores uma visão mais profunda sobre o seu estado de saúde e permite que tomem decisões mais informadas sobre o seu bem-estar.

Depois do Galaxy Watch3 ou Galaxy Watch Active2 ser calibrado através de uma braçadeira tradicional, pode simplesmente selecionar para “medir” a pressão arterial a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com as respetivas instruções.

O dispositivo mede a pressão arterial através da análise da onda de pulso, que é rastreada através dos sensores de monitorização de frequência cardíaca. O programa analisa assim a relação entre o valor de calibração e a alteração da pressão arterial para determinar a pressão arterial no momento.

Monitorização de Electrocardiograma

Estima-se que cerca de 33,5 milhões de pessoas em todo o mundo sejam afetadas por Fibrilhação Auricular (AFib), uma forma comum de ritmo cardíaco anormal. A AFib é frequentemente a causa de complicações cardíacas, incluindo coágulos sanguíneos, insuficiência e acidentes vasculares cerebrais.

A função de eletrocardiograma permite analisar a atividade elétrica do coração através de um sensor presente no Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2. No Apple Watch, por exemplo, já aqui demos conta de vidas salvas graças a esta funcionalidade.

Basta aceder à aplicação Samsung Health Monitor quando estiver sentado confortavelmente e garantir que o relógio esteja colocado no pulso de forma firme. De seguida, deve apoiar o antebraço numa superfície plana e tocar levemente com a ponta do dedo da mão oposta no botão superior do smartwatch por 30 segundos.

A aplicação medirá a frequência e ritmo cardíaco, que serão classificados como Ritmo Sinusal (batimento cardíaco normal e regular) ou AFib (quando o coração bate de forma irregular).

Disponibilidade

A aplicação Samsung Health Monitor é instalada automaticamente quando os utilizadores atualizarem o seu smartwatch Galaxy para a versão mais recente através da aplicação Galaxy Wearable.

No smartwatch os utilizadores terão então acesso a um link, que os irá redirecionar para a Galaxy Store onde poderão efetuar o download da aplicação.

A atualização da aplicação Samsung Health Monitor irá ser progressivamente disponibilizada para os relógios Galaxy Watch3 e Galaxy Watch Active2 a partir do dia 22 de fevereiro.